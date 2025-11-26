Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) hafta sonu kurultay heyecanı yaşanacak. Kurultay öncesi parti kulislerinde hareketlilik devam ederken en büyük mesai ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için üyelerin seçilmesinde yaşanacak. Genel merkezde ithal vekil tartışmaları devam ederken; CHP Lideri Özgür Özel’in seçimini ne doğrultuda kullanacağı ise merakla bekleniyor. CHP İzmir’in emektar isimleri arasında yer alan eski milletvekillerinden Musa Çam, kurultay öncesi açıklamalarda bulundu. Çam, kurultay öncesi ‘çarşaf liste’ çağrısı yaparken, listeler için ise ‘İzmirli’ vurgusu yaptı.

‘Genel başkan tercihte bulunacaktır’

Bu kurultayın parti için oldukça önemli olduğunun altını çizerek açıklamalarına başlayan CHP’li Çam, “Cuma günü partinin 17 yıl önce yapılan programı yenilenecek ve günün koşullarına göre elden geçirilecek. Cumartesi ve pazar günü de normal kurultayımız gerçekleşecek. Genel Başkanımız, PM ve YDK üyelerimiz seçilecek. Şu ana kadar mevcut genel başkanımız Özgür Özel’in dışında başka bir aday yok. PM ve YDK listelerine bütün kurultay delegesi arkadaşlarımız aday olma hakkını kullanacak. Genel başkanımız önümüzdeki iki ila üç yıl boyunca çalışacağı kadroları kendi seçmek isteyecek ve bir tercihte bulunacak” dedi.

6’lı Masa ittifakını hatırlattı: Kimler olur bilemiyorum…

“Kurultayda kesin prensibimiz çarşaf liste olması” şeklinde açıklamalarına devam eden Çam, “Blok listeye her zaman karşı olduğumuzu söylüyoruz. O nedenle çarşaf liste ile demokratik bir kurultayın gerçekleşmesi gerektiği düşüncesindeyim. Geçtiğimiz seçimlerde altılı bir masada ittifaklar yaptık. İttifak yaptığımız partiler kendi kontenjanlarından milletvekillerini aldı ve partimizden ayrılarak kendi partilerinde siyasete devam ettiler. Fakat bunlardan bazı arkadaşlarımız tekrar geri dönüş yaparak CHP’ye geçtiler. Listeye kimler alınır, bilemiyorum. PM ve YDK listelerindeki sayıların da artacağı konuşuluyor. Eğer 60 kişilik bir PM seçilecekse, daha sonra bu isimlerden de bir MYK oluşturulacak. Burada kadın kotası, gençlik kotası, bilim kültür ve sanat listesi var. Bu listelerde kimlerin olacağı hepimizce merak konusu. Ancak kriter şu olmalı: Partiye emek vermiş, parti geçmişini bilen ve gelecekte partiye önemli hizmetler yapabilecek arkadaşlarımızdan oluşacak bir PM tercihimizdir” ifadelerini kullandı.

İl örgütüne ‘sayıları artırmak gerek’ çağrısı

İzmir’in listelerde hak ettiği kadar temsil edilmesi konusunda çağrıda da bulunan Çam, “81 il var, kolay değil ama İzmir hak ettiği temsil oranını mutlaka PM’de görmelidir. Deniz Yücel, Murat Bakan, Gökçe Gökçen… Üç genel başkan yardımcımız var. Sayı olarak ya da isim olarak değişiklikler olabilir. Bu sayının artırılması için il örgütümüzün ve kurultay delegelerimizin çaba sarf etmesi gerekir” dedi.

Listelerde yer almak istiyor mu?

Son olarak listelerde yer alma gibi bir arzusunun olup olmadığının sorulması üzerine Çam, “Ben hafta sonu kurultayda olacağım. Şimdilik öyle bir talep gelmedi, talep gelse düşünürdüm. Dolayısıyla bireysel bir adaylık düşünmüyorum ama talep gelirse düşünür değerlendiririm” diye konuştu.