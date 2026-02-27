Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz aylarda kolon kanseri nedeniyle vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için bugün İzmir’in Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülşah Durbay Gençlik Merkezi Ergene mahallesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa ev sahibi Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Gökçe Gökçen, CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevre ilçe belediye başkanları Durbay’ın anne ve babası, partililer ve vatandaş katıldı.

“Rant arıyorlarsa Menemen’e baksınlar”

Açılışta yaptığı konuşmada CHP İzmir İl Başkanı Çağatay güç, “Ömer Başkan’ın anlattığı konu ile sabah konuştuk. AK Parti iktidarının İzmir’e yaklaşımları bizi korkuttuğunu düşünmeyin. Belediyeler çok daha fazla çalışmaya devam edecekler. Rant arıyorlarsa Menemen Belediye Başkanlarına baksınlar. 5 katlı binayı nasıl 20 katlı veriyorsa, ruhsatsız bina yaptırıyorsa ilk önce Menemen’e baksınlar sonra pırıl pırıl CHP’li belediye başkanlarımı eleştirsinler. Çok duygulandığım bin an var. Cenazaye gittiğimizde halkla iç içe geçtiğini gördük. Herkesin tüyleri diken dikendir. Bir insan bu kadar mı sevilir demiştik. Bu sevgi halkla kurulan bağdan geliyordu. Aynı duyguyu Ferdi Başkan’da da gördük. CHP’yi halkın sevmesinin bir nedeni var. Bizim belediyeciliğimiz halk belediyeciliği. Bugün açılışı yaptığımız gençlik merkezin tam da bu eser ile olduğunu biliyoruz. Bu eser gençlere verilen emanettir” diye konuştu.

“ Bazılarını bu açılışlar rahatsız ediyor”

Biz korkmayız, halkla yürüyen bir anlayışız. Gençler yalnız değil, biz buradayız ve vazgeçmeyeceğiz” diyerek, rahmetle andığı Gülşah ve Ferdi başkanların emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Güç, “Bugün gençler Türkiye’de barınma sorunu yaşıyor. Ama bizim belediyelerimiz ne yapıyor gençlik merkezi açıyor, dershane açıyor, kent lokantaları açıyor. Sonra da bu yüzden iktidardan eleştiri alıyorlar. Bazılarını bu açılışlar rahatsız ediyor. Biz korkmayız. Biz halkla yürüyen bir anlayışız. Gençler yalnız değil. Biz burdayız vazgeçmeyeceğiz. Hem Gülşah hem de Ferdi başkanımızı rahmetle anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gençler bu merkez sizin sizle olmaya devam edeceğiz” dedi.