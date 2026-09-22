Her gün milyonlarca tekerleğin döndüğü bu asfalt ağında, en ufak bir dalgınlık tüm şehrin trafiğini kilitlemeye yetecek olayları tetikleyebiliyor. Alınan önlemlere ve yapılan onca uyarılara rağmen, direksiyon başındaki o anlık öfke patlamaları veya dikkatsizlikler yollarda acı fren seslerinin yankılanmasına engel olamıyor.

Buca'nın İçinden Çıkılmaz Araç Seli

Nüfus yoğunluğu bakımından şehrin en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca'da araç kullanmak cidden sağlam bir sinir sistemi istiyor. Daracık sokaklarda karşılıklı geçmeye çalışan araçlar, plansız parklar ve bitmek bilmeyen yaya sirkülasyonu sürücüleri canından bezdiriyor. Özellikle sabah saatlerinde Şirinyer yönüne akın eden binlerce kişi, tampon tampona ilerlerken ufak bir fren gecikmesi zincirleme kazaların fitilini ateşliyor. Üniversite öğrencilerinin de yoğun olduğu bu bölgede, kurye motosikletlerinin aniden yola fırlaması şoförlerin yüreğini her an ağzına getirmeye yetiyor da artıyor bile. İşe geç kalma stresiyle gaza basan bir sürücü, aynasına bakmayı unuttuğu an büyük bir felaketin kapısını aralıyor.

Çevreyolunda Hız Tutkusu ve Acı Sonlar

Şehri bir uçtan bir uca bağlayan İzmir Çevreyolu, özellikle Bornova ile Balçova güzergahı arasında tam bir hız pistine dönüşmüş durumda. Üç şeritli geniş yolda ilerlerken önünüzdeki trafiğin bir anda durabileceğini hesap edemiyorsanız, vay halinize. Sağ şeritten makas atarak ilerlemeye çalışan sabırsız sürücüler, çoğu zaman diğer insanların canını hiçe sayıyor. Yağmurlu günlerde kayganlaşan viyadüklerde hızını kesmeyen araçların bariyerlere ok gibi saplandığı kazalar, buradaki en büyük kanayan yara. Peki, gideceğimiz yere beş dakika erken varmak için kendi hayatımızı ve başkalarının hayatını bu kadar ucuza tehlikeye atmak ne kadar mantıklı?

Konak ve Çiğli Hattında Farklı Çatışmalar

Şehrin tam merkezi sayılan Konak ve Alsancak taraflarında ise yayalarla araçların o bitmeyen savaşı var. Ticari taksilerin müşteri kapmak için yaptığı ani frenler veya yol kenarına bırakılan araçlar, zaten dar olan şeritleri tamamen kilitliyor ve maddi hasarlı sürtüşmeleri kaçınılmaz kılıyor. Kuzeye, Çiğli ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru ilerlediğinizde ise oyunun kuralları tamamen değişiyor. Dev tırların ve işçi servislerinin oluşturduğu ağır vasıta trafiği, küçük otomobiller için devasa kör noktalar yaratıyor. Vardiya değişim saatlerinde yorgun argın direksiyona geçen işçilerin bir anlık uyuklaması, o devasa sanayi yollarında çok büyük bedeller ödetebiliyor.