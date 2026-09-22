İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde modüler tuvaletlerde çalışan taşeron işçilerin kadro ve güvenli çalışma taleplerine ilişkin başlattıkları eylem 36’ıncı gününe ulaştı. Eylem yapan işçiler, Sayıştay’n 2025 yılı raporunda yer alan tespitlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tespit edilen verilere göre; 2025 yılına ilişkin raporda, modüler tuvaletlerin işletilmesiyle ilgili 49 milyon TL’lik tutara ilişkin açıklama yapılması talep edildi. İşçiler, belediyenin 2025 yılı raporunda 1,5 milyar TL’lik kamu zararı tespit edilidiğini ve bu zararın 49 milyon TL’lik kısmının kendi çalıştıkları modüler tuvaletlerle ilgili olduğunu kaydetti.

İşçiler yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Altı yıldır aynı taşeron şirketin işlettiği bu tuvaletlerde yaşananları, ihale sözleşmelerindeki eksikleri ve yapılmayan denetimleri iliyor, İzmir halkının cebinden çıkan paraların nasıl taşerona aktarıldığını görüyoruz”

“Mücadelemiz düzene”

İşçiler taşeron sistemine itiraz ettiklerini ve kendi iş güvencelerinin yanında kamu kaynaklarının bu şirketlere aktarılmasına ve taşeron patronlarının zengin edilmesine olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim mücadelemiz yalnızca güvenceli iş için d eğil, kamu kaynaklarının taşerona aktarılarak, taşeron patronlarının engin edilmesine, yıllardır süren bu düzene karşı mücadele ediyoruz.”

“Eylem devam edecek”

36 gündür eylemlerine devam eden işçiler talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Taşeron şirket aradan çıkana kadar mücadele edeceklerini kaydeden işçiler, “Taşeron patronlar aradan çekilene ve belediye bünyesinde güvenceli şekilde çalışmaya başlayana kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

