Son Mühür- Bugün gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81'inci Oturumu marjında New York’ta bir araya gelen temsilciler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

Emine Erdoğan BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkevi'nden yürüyerek geçti ve programa katılan lider eşlerini kapıda tek tek karşılayarak sohbet etti.

“Çocuklar hedef kitleye dönüştürüldü”

Programda yaptığı konuşmada çok çarpıcı noktalara değinen Emine Erdoğan BM'nin, kuruluşundan bu yana ülkelerin iyi niyetli işbirliğine ev sahipliği yaptığını anımsatarak, insanlığın ortak sorunlarına ortak çözümler üretme idealinin en önemli adreslerinden biri olduğunu söyledi.

Ayrıca Erdoğan geleceğe uzanan zincirlerden en değerlisinin çocuklar olduğundan bahsederek "Fakat ne yazık ki günümüzde çocuklar, zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler. Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nöro-bilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler" dedi.

Ceyda Bölünmez Çankırı da programa katıldı

Programa katılım listesi oldukça değerli isimlerden oluştu. Bu kapsamda programa katılım sağlayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, BM ve UNICEF iş birliğiyle gerçekleştirilen “Görünmeyen Mimari: Çocuklar İçin Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek” başlıklı özel oturuma katıldıklarından bahseden Çankırı, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.