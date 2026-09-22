YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, Yarımada’daki ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanlarla yaptıkları toplantıda örgüt yapısından, gelecek yol haritalarından ve seçime dair ayrıntılardan konuştuklarının altını çizdi.

Konuşmasında kongre sürecinin çok kısa bir süre içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Güç, parti çalışmalarının kısa süre içerisinde geniş kesimlere yayılacağının da altını çizdi.

Başkan Güç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“YENİ Parti Yarımada İlçe Başkanları Toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik.

Toplantımızda örgüt çalışmalarımızı, ön seçim ve kongre süreçlerimizi değerlendirerek önümüzdeki dönemin yol haritasını ele aldık.

“Geniş kesimlere ulaşacağız”

Kongrelerimizi en kısa sürede tamamlayarak sahadaki çalışmalarımıza daha güçlü bir şekilde odaklanacağız. Yarımada’nın her ilçesinde örgütümüzün dinamizmini artıracak, partimizin çalışmalarını daha geniş kesimlerle buluşturacağız.

“Masada konuştuklarımız sahada emeğe dönüşecek”

Yarımada’da yükselen bu enerji, İzmir’in dört bir yanında büyüyecek. Masada konuştuklarımızı sahada emeğe dönüştürecek; kapısını çalmadığımız, sözünü dinlemediğimiz tek bir yurttaş bırakmadan çalışacağız.

Milletimizin desteği, örgütümüzün emeği ve kararlılığıyla YENİ Parti’yi iktidara taşıyacağız.”

