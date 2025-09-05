Son Mühür - İzmir’de bugün farklı ilçelerde ana boru arızası, branşman arızası ve elektrik kaynaklı sorunlar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İZSU’nun açıklamasına göre Bayraklı, Bornova, Buca, Konak ve Urla ilçelerinde binlerce abone sabah saatlerinden öğlene kadar kesintilerden etkilenecek.

Bayraklı’da 6 saatlik su kesintisi

Bayraklı ilçesinde Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 03.15’te başlayan kesinti 09.30’a kadar sürecek. Kesinti süresi yaklaşık 6 saat olacak.

Bornova Erzene Mahallesi’nde 3 saatlik kesinti

Bornova Erzene Mahallesi’nde 8 Sokak içerisinde meydana gelen branşman borusu arızasının tamiri sürüyor. Çalışma nedeniyle 07.30 ile 10.30 saatleri arasında Erzene Mahallesi’nin bir bölümü sularını kullanamayacak.

Buca Aydoğdu Mahallesi’nde elektrik kaynaklı kesinti

Buca’da Aydoğdu Mahallesi’nde GDZ kaynaklı elektrik kesintisi sonucu pompaların devre dışı kalmasıyla sular kesildi. 07.33’te başlayan kesintinin 10.30’a kadar sürmesi bekleniyor.

Konak’ta iki ayrı bölgede kesinti

Konak ilçesinde iki bölgede su kesintisi uygulanıyor.

Altıntaş, Barbaros, Çahabey, Fatih, Mecidiye ve Turgut Reis mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 06.40’ta başlayan kesinti 09.30’a kadar devam edecek.

Boğaziçi, Emir Sultan ve Güney mahallelerinde ise 02.30’da başlayan ana boru arızası kesintisi 09.30’da sona erecek.

Urla’da 4 saatlik su kesintisi

Urla’nın Denizli ve Güvendik mahallelerinde ana boru çalışması nedeniyle 08.16’da başlayan kesinti 12.16’ya kadar sürecek.

İZSU’dan açıklama

İZSU, arıza ve bakım çalışmalarının planlanan sürede tamamlanmasının hedeflendiğini, ancak kesintilerin belirtilen saatlerden önce sona erebileceğini duyurdu.