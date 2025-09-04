Olay, Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde yaşandı. İddialara göre, L.B. (20) ile Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Tabancayla ateş açtı

Kavga sırasında L.B., yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Okan G. ve Oğuzhan B. yaralandı. Olay çevrede panik yaratırken vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, Okan G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Şüpheli gözaltında

Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli L.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Üzerinde suç aleti tabanca ile gözaltına alınan L.B. emniyete götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sürerken, silahlı kavganın çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

