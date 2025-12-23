İzmir’in Torbalı ilçesinde, dijital dünyanın gücü ile esnaf dayanışmasını birleştiren sıra dışı bir etkinlik gerçekleştirildi. Ayrancılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren yerel bir işletme sahibi, sosyal medya üzerinden başlattığı iddialı çağrının karşılık bulması üzerine, ilçedeki binlerce öğrenciye ücretsiz yemek dağıtarak alkış toplayan bir harekete imza attı. Olay, hem sosyal platformlarda hem de bölge halkı arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

"Sözünü tut" mesajı harekete geçirdi

İşletmeci Ümran Kılınç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak, ünlü iş insanı ve Fenerbahçeli yönetici Sadettin Saran’ın kendi gönderisine yanıt vermesi durumunda tüm öğrencilere döner ikram edeceğini duyurdu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Sadettin Saran'ın "Sözünü tut" şeklindeki kısa ve net yorumu, dev bir organizasyonun fitilini ateşledi. Saran’ın onayı sonrası vakit kaybetmeden hazırlıklara başlayan Kılınç, sözünü yerine getirmek adına dükkanının kapılarını sonuna kadar öğrencilere açtı.

Sarı-Lacivert süslemeler ve dev pankartlı teşekkür

Ayrancılar'da sekiz yıldır esnaflık yapan Ümran Kılınç, bu anlamlı günü görsel bir şölene dönüştürdü. İşletmenin dış cephesi Fenerbahçe’nin renkleri olan sarı ve lacivert balonlarla donatılırken, giriş kısmına asılan "Sayın Başkanım, sözümü tuttum" yazılı pankart dikkat çekti. Sosyal medyadaki etkileşimin somut bir hayra dönüşmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kılınç, dijital bir diyaloğun binlerce gencin yüzünde tebessüme vesile olmasının kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.

300 kilo döner ve 2 bin 500 öğrenci hedefi

Gün boyu süren etkinlik kapsamında yaklaşık 300 kilogram tavuk döner takılarak öğrencilere ayran eşliğinde servis edildi. Dağıtım süreci devam ederken açıklamalarda bulunan Kılınç, ortalama 2 bin ile 2 bin 500 arasında öğrencinin bu ikramdan faydalanmasını beklediklerini kaydetti. Okul çıkış saatlerinde dükkan önünde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, bu beklenmedik ve lezzetli sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ücretsiz dönerlerini alan gençler, hem kendilerini düşünen esnaf Ümran Kılınç’a hem de bu sürece vesile olan Sadettin Saran’a teşekkürlerini iletti.