Son Mühür / Merve Turan - Ankara’da bu yıl ikincisi düzenlenen İletişim Şurası, Türkiye’nin iletişim alanındaki en önemli isimlerini bir araya getirdi. 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresium'da "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası'na başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok davetli yer aldı.

Güncel konular masaya yatırıldı

Ankara’da düzenlenen ikincisi düzenlenen dev buluşmada bakanlar, üniversite rektörleri, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim vardı.

İki gün süren etkinlik boyunca;

Stratejik iletişim ve kamu diplomasisi,

Dijital dönüşüm ve medya ekosistemi,

Yapay zeka uygulamaları,

Dezenformasyonla mücadele yöntemleri

gibi sektörün dikkat çeken konuları değerli isimler tafaından tartışıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden katılım

Organizasyonda Dokuz Eylül Üniversitesi'ni (DEÜ) temsilen Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener ve Kurumsal İletişim Koordinatörü yer aldı.

