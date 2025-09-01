Son Mühür- İzmir’in farklı ilçelerinde bugün çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanacak. Branşman ve ana boru arızaları, sayaç ve vana bakımları ile elektrik arızaları nedeniyle vatandaşlar belirli saatlerde suya ulaşamayacak. Kesintilerin süresi bazı bölgelerde birkaç saate kadar uzanabilir.

Bayraklı’da branşman arızası ve sayaç bakımı

Bayraklı Emek Mahallesi’nde 01 Eylül 2025, 09:40 – 10:40 saatleri arasında branşman arızası nedeniyle su kesintisi olacak. 7236/1 Sokak önünde meydana gelen arıza nedeniyle 1660 x 7061 sayaç kapatıldı.

Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleleri’nde ise 09:35 – 10:35 saatleri arasında planlı bölge vana bakımı yapılacak. Sakarya Caddesi’nde yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle su geçici olarak verilmeyecek.

Bornova’da basınç düşüklüğü nedeniyle uzun süreli kesinti

Atatürk, Evka 4, İnönü ve Kızılay Mahalleleri’nde 01 Eylül 2025, 01:39 – 11:00 saatleri arasında yaklaşık 9 saat sürecek su kesintisi yaşanacak. Depo seviyesinin düşüklüğü ve yoğun kullanım nedeniyle su basıncında düşüş meydana geliyor.

Buca ve Foça’da ana boru arızaları

Buca Karanfil Mahallesi’nde 09:30 – 10:30 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecek.

Foça’da Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri 10:02 – 16:00 saatleri arasında etkileniyor. Ana boru arızası nedeniyle Yeni Foça Merkez’de su kesintisi uygulanacak. Yenibağarası Mahallesi’nde ise 10:01 – 13:00 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Güzelbahçe ve Karşıyaka’da branşman arızaları

Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde 09:25 – 10:25 saatleri arasında branşman arızası nedeniyle su verilemeyecek. Karşıyaka Bahçelievler Mahallesi’nde ise 10:10 – 11:10 saatleri arasında branşman arızası nedeniyle sayaçlar kapatıldı.

Menderes ve Ödemiş’te kesintiler devam ediyor

Menderes Ahmetbeyli Mahallesi’nde 10:02 – 12:02 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Ödemiş’te Bülbüller, Gölcük, Kerpiçlik, Kızılca, Suçıkı, Süleymanlar ve Veliler Mahalleleri’nde 09:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik arızası ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanabilir.

Seferihisar ve Urla’da depo ve ana boru çalışmaları

Seferihisar Beyler Mahallesi’nde 09:45 – 13:45 saatleri arasında depo temizliği nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Urla Camiatik, Sıra ve Yelaltı Mahalleleri’nde 08:42 – 14:42 saatleri arasında ana boru çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceğini açıkladı. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmesi ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.