Son Mühür/ Beste Temel - Bostanlıspor Spor Kulübü tarafından düzenlenen, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün faaliyet programında yer alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Türkiye Oryantiring Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilen 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Şampiyonası, 2025/26 sezonunun açılış yarışı oldu.

İzmir’de sezonun ilk yarışı coşkuyla tamamlandı

İlk gün Çiğli Sasalı Merkez Atatürk Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla başlayan şampiyonada sporcular, antrenörler, yöneticiler ve veliler büyük coşku yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından parkura çıkan sporcular, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

6 ilden 77 sporcu yarıştı

Toplam 6 ilden 12 kulüp ile Fransa ve Rusya’dan gelen sporcuların da yer aldığı organizasyonda 77 sporcu mücadele etti. Dereceye girenlere ödülleri, Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen törenle verildi. Madalya ve hediyeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Berkhan Alptekin, Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Gürcan Temizel, Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun ve Yarışmanın Başantrenörü Cengiz Altun tarafından takdim edildi.

“Gelecek yıl uluslararası yapacağız”

Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, şampiyonanın 30 Ağustos gibi anlamlı bir günde ve sezonun ilk yarışı olarak kusursuz şekilde tamamlandığını belirterek İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Erboy, “Zafer Kupası Oryantiring Şampiyonası’nı gelecek yıldan itibaren uluslararası düzeyde düzenlemek için çalışacağız. İzmir spor kenti ise biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışan tüm sporcuları kutluyorum” dedi.