Türkiye'nin süt üretiminde lider konumda olan İzmirli hayvan yetiştiricileri, azalan su kaynakları nedeniyle hayvan yemi tercihlerini değiştiriyor. Geleneksel olarak bol su tüketen silajlık mısır yerine, suya daha az ihtiyaç duyan sorgum sudan otu yetiştiriciliğine yönelerek iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık sorununa karşı yeni çözümler üretiyorlar.

Mısırın yerine sorgum sudan otu

İzmir'deki yaklaşık 30 bin işletme, 480 bine yakın sağmal büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla ülkenin süt ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Hayvanlar için gerekli olan kaba yemin büyük bir bölümü, 550 bin dekarlık alanda üretilen 3 milyon 451 bin ton silajlık mısır ile sağlanıyordu. Ancak, son yıllarda artan kuraklık ve azalan su kaynakları, tarımsal sulama yöntemlerini ve ürün desenlerini değiştirmeyi zorunlu kıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 oranında tohum hibesiyle desteklediği sorgum sudan otu, çiftçiler için cazip bir alternatif haline geldi. Bu desteklerin de etkisiyle kentte sorgum sudan otu yetiştiricisi sayısı 2020'den bu yana büyük bir artış gösterdi. 2020 yılında sadece 28 olan yetiştirici sayısı, 337'ye, ekim alanı ise 451 dekardan 6 bin dekara yükseldi. Bu artış, çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlama çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve gelecek vizyonu

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bu yılki yağış miktarının önceki yılların gerisinde kaldığını ve bunun küresel ısınmanın net bir etkisi olduğunu belirtti. Şahin, "Evimizde, iş yerimizde ve tarım alanında suyu çok daha dikkatli kullanmak zorundayız. Artık üretimimizi var olan su miktarına göre planlıyor ve ürün çeşitliliğimizi buna göre belirliyoruz. Destekleme sistemlerimiz de bu yeni plana göre şekillenecek" dedi. Ayrıca, yer altı su seviyelerinin de endişe verici derecede düştüğünü vurgulayan Şahin, hoyratça su kullanımının tamamen önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, mısırın 7-8 sulama gerektirdiğini, ancak sorgum sudan otuyla aynı verimin 2-3 sulamayla elde edilebildiğini ifade etti. Bu durumun, hem su tasarrufu sağladığını hem de besicilerin verim kaybı yaşamamasını garantilediğini belirtti.

Besicilerden olumlu dönüşler

Menemen ilçesinde süt üretimi yapan besici Zafer Yurt, daha önce silajlık mısır ektiğini ancak su tasarrufu için sorgum sudan otuna yöneldiğini anlattı. Yurt, yeni ürünle su kullanımının yarı yarıya azaldığını belirterek, "Bu ot, mısıra kıyasla hem süt hem de besi verimi açısından eşdeğer. Hiçbir fark yok. Çok memnunum. Çevremdeki büyük çiftliklerin çoğu da artık bu otu tercih ediyor. Sorgum sudan otu ekenlerin sayısı hızla artıyor" şeklinde konuştu. Yurt'un sözleri, sorgum sudan otunun bölgedeki besiciler için hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu gösteriyor.