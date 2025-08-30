Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’deki kutlamalar sabah Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Çelenk bırakma töreninin ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Resmî protokolün tamamlanmasıyla birlikte kutlamalar farklı etkinliklerle sürdü.

Meydan boş kaldı!

Ancak 30 Ağustos’un coşkusunu yansıtması beklenen Cumhuriyet Meydanı’nın bu yıl boş kalması dikkatlerden kaçmadı. Katılımın az olması, kutlamalara gölge düşüren bir ayrıntı olarak öne çıktı.