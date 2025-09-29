Son Mühür- İzmir genelinde su kesintileri, farklı ilçelerde hem planlı bakım çalışmaları hem de arızalar nedeniyle vatandaşları etkilemeye devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından günlük olarak güncellenen listeye göre, 29 Eylül Pazartesi günü bazı bölgelerde gece ve gündüz saatlerinde su verilemeyecek.

Planlı kesintiler

Bugün saat 23:00 ile 05:00 arasında, BÖLGE-1 olarak tanımlanan mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şöyle:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet

Bakım ve arıza kaynaklı kesintiler

Planlı kesintilerin yanı sıra, çeşitli ilçelerde bakım ve arıza nedeniyle su verilemeyecek bölgeler de bulunuyor:

Bayraklı – Refik Şevket İnce Mahallesi: 29 Eylül, 09:15–17:15 saatleri arasında, yaklaşık 8 saat. Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve ana boru çalışması (2140 Sokak).

Bergama – Fatih Mahallesi: 29 Eylül, 09:00–11:00 saatleri arasında, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Gaziemir – Aktepe ve Emrez Mahalleleri: 29 Eylül, 09:15–12:15 saatleri arasında, yaklaşık 3 saat. Sırrı Atalay Caddesi’ndeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi zorunlu.

Karabağlar – İhsan Alyanak ve Peker Mahalleleri: 29 Eylül, 09:10–12:10 saatleri arasında, yaklaşık 3 saat. Ana boru arızası nedeniyle kesinti.

Kiraz – Cumhuriyet, İstiklal ve Yeni Mahalleleri: 29 Eylül, 08:00–14:00 saatleri arasında, yaklaşık 6 saat. Ana boru arızası sebebiyle kesinti yapılacak.

Selçuk – Atatürk Mahallesi: 29 Eylül, 08:50–10:50 saatleri arasında, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızası.

Urla – İçmeler Mahallesi: 29 Eylül, 09:15–11:15 saatleri arasında, yaklaşık 2 saat. Ana boru arızasından kaynaklanan kesinti uygulanacak.

İzmir’de su kesintileri, hem planlı çalışmalar hem de beklenmedik arızalar nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde günlük yaşamı etkileyebiliyor. Vatandaşların, İZSU’nun güncel duyurularını takip ederek su kesintilerine karşı önlem alması öneriliyor.