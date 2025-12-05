Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda üst sıraları hedefleyen Endo Karşıyaka, geçen hafta evinde aldığı 3-2’lik Yeşilyurt mağlubiyetinin ardından moral tazelemek istiyor. Zirve yarışında yara alan yeşil-kırmızılı ekip, 12’nci hafta mücadelesinde taraftarı önünde sahaya çıkacak.

Maç yarın saat 16.00’da Karşıyaka’da

Karşılaşma yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak ve ilk servis 16.00’da atılacak.

Karşıyaka Yönetimi, taraftarı tribünlere davet ederken tam biletlerin 150 TL olduğu, öğrencilerin ise maçı ücretsiz takip edebileceği açıklandı.

Belçikalı yıldız Rousseaux ilk kez forma giyecek

Karşıyaka’nın yeni transferi Belçikalı smaçör Helene Rousseaux, Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşısında ilk kez forma giyecek. Tecrübeli oyuncunun takıma hücum gücü katması bekleniyor.

Takımların ligdeki son durumu

Endo Karşıyaka, ligde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet alarak 5’inci sırada yer alıyor. Bodrum ekibi ise 9 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti ve 8’inci basamakta bulunuyor.

Taraftar desteği maça damga vurabilir

Karşıyaka cephesi, özellikle reaksiyon maçı olarak görülen bu karşılaşmada taraftarın oluşturacağı atmosferin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, galibiyetle tekrar üst sıralara tutunmayı hedefliyor.