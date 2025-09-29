İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, gece saatlerinde katı atık toplama alanında çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, ortaya çıkan yoğun duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için zorlu bir mücadele veriyor.

Sekiz Eylül Mahallesi'nde yangın

Yangın, Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine nakledilmek üzere çöplerin biriktirildiği alanda meydana geldi. Gece geç saatlerde, alanda biriken çöplerde henüz tespit edilemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine hızla ihbarda bulunuldu ve olay yerine derhal çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle müdahale zorlaşıyor

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, rüzgarın da şiddetli olması nedeniyle yangına müdahalede büyük zorluk yaşadı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla geniş bir alana yayılırken, çöp yığınlarının derinliğine inen yangın, kontrol altına alınma çabalarını güçleştiriyor. Ekipler, yangını söndürmek ve diğer alanlara sıçramasını engellemek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bölgedeki alevlerin çevresel etkileri de büyük endişe kaynağı oldu.

Kötü koku ve duman ilçe merkezine ulaştı

Yangının en önemli sonuçlarından biri de, ortaya çıkan yoğun duman ve ağır koku oldu. Rüzgarın taşıdığı duman tabakası ve çöplerin yanmasıyla oluşan kötü koku, kısa sürede Kemalpaşa ilçe merkezine kadar ulaştı. Bu durum, ilçe sakinleri arasında hava kirliliği ve sağlık açısından kaygılara neden oldu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Önümüzdeki saatlerde yangının tamamen kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarına geçilmesi hedefleniyor.