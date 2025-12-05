Son Mühür- Küresel ölçekte derinleşen ekonomik krizin etkileri reel sektörde somut biçimde hissedilmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren 89 yıllık zeytinyağı üreticisi Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile aileye ait bir diğer marka Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, her iki şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Alacaklıların karara itiraz süresi ise 7 gün olarak belirlendi.

Mahkemeden üç aylık geçici mühlet

Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek şirketlerin mali yapısının korunması amacıyla üç aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreçte işletmelerin faaliyetlerinin denetim altında sürdürülmesi ve alacaklılarla olan ilişkilerin düzenlenmesi hedefleniyor. Kararla birlikte geçici komiser heyeti de görevlendirildi.

Aile temsilcisi için de karar çıktı

Dosya kapsamında Bilginoğulları ailesinin üçüncü ve dördüncü kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları hakkında da geçici mühlet kararı verildi. Böylece hem şirketlerin hem de aile temsilcisinin hukuki ve mali durumu mahkeme gözetiminde izlenmeye başlanacak.

Köklü marka Marbil Yağ zorlu süreçte

Temelleri 1936 yılında Girit’ten Türkiye’ye dönen İsmail Bilginoğulları tarafından atılan Marbil Yağ, yıllar içerisinde rafineri ve ambalajlama yatırımlarıyla büyüyerek sektörün bilinen firmaları arasında yer aldı.

Ancak mevcut ekonomik koşullar, üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar şirketi ciddi bir darboğaza sürükledi.

Selesta Kozmetik konkordato kapsamına alındı

Bilginoğulları ailesinin kozmetik ve gıda alanında faaliyet gösteren markası Selesta Kozmetik de aynı dosya kapsamında konkordato sürecine dahil edildi. Torbalı’daki tesislerinde uzun yıllardır üretim ve ihracat yapan şirkette yaşanan finansal sorunlar, alınan bu kararı kaçınılmaz hale getirdi.

Süreç komiser denetiminde ilerleyecek

Görevli komiser heyeti, geçici mühlet boyunca şirketlerin mali tablolarını inceleyecek, alacaklılarla müzakereleri yürütecek ve hazırlayacağı raporları mahkemeye sunacak. Konkordato sürecinin seyrini belirleyecek ilk duruşmanın 26 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı.