İzmir'de, isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle sekiz ilçede uygulanan 32 saatlik su kesintisi, vatandaşları zor durumda bıraktı. Kesintinin başlamasıyla birlikte, özellikle Çiğli ilçesinde yaşayanlar, su ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak suyunun bulunduğu çeşmelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşmeye gelen vatandaşlar, ellerindeki bidon ve damacanaları doldurmak için beklerken, sıcak havadan korunmak için ağaç gölgelerine sığındı.

"Halk perişan, bir çaresini bulmaları lazım"

Su doldurmak için bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Yetmiş yaşındaki Cemal Bektaş, kesintinin iki gün süreceğini öğrendikten sonra çeşmeye geldiğini belirterek, "Halk çok perişan. İki ya da üç saat su kesintisi olsa sorun yok ama iki gün. Olmuyor böyle. Bir çaresini bulmaları lazım. Su doldurmak için 15 tane beş litrelik bidon getirdim" dedi.

Bir saatten fazla beklediğini söyleyen İsrafil Aslan ise, kuyruğun her geçen saat uzadığını ve 32 saatlik kesinti nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Aslan, "İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, içemiyoruz, yemek yiyemiyoruz" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. Senem Erol da su kesintilerine acil bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

İZSU'dan son açıklamalar

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, kesintinin nedenini Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattındaki arıza olarak açıklamıştı. Duyuruya göre, 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat boyunca Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamında, Karabağlar, Menemen ve Konak ilçelerinin ise belirli mahallelerinde su verilmeyeceği bildirilmişti. Ardından gün içinde yaptığı açıklama ile 31 Ağustos akşamı saat 22:00'da su geleceği bildirilmişti.