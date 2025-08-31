Aliağa FK, Bölgesel Amatör Lig’de 13 Kasım 2022 tarihinde Çeşme Belediyespor’a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından tam 1021 gün boyunca lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte üst üste iki sezon 3’üncü Lig’de namağlup tamamlayan İzmir ekibi, geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldırarak 2’nci Lig’e yükselmişti.

Yeni lig, yeni mücadele

2’nci Lig’de sezona iyi bir başlangıç yapan Aliağa FK, ilk hafta evinde ağırladığı Kahramanmaraş İstiklalspor’u 2-1 mağlup ederek serisini sürdürmüştü. Ancak ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gebzespor’a mağlup olarak tarihi serisine veda etti.

İstikrarlı yükseliş

Aliağa Futbol Kulübü, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bölgesel Amatör Lig’den 2’nci Lig’e kadar yükselen ekip, hem namağlup geçen sezonlarıyla hem de rekor niteliğindeki yenilmezlik serisiyle Türk futbolunun alt liglerinde önemli bir başarı öyküsüne imza attı.

İzmirli taraftarların da büyük ilgi gösterdiği Aliağa FK, bu mağlubiyete rağmen camiasının güvenini koruyor. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, serinin sona ermiş olmasını yeni hedeflere odaklanmak için bir fırsat olarak görüyor.