Son Mühür- İzmir’de su kesintileri devam ediyor. Altyapı sorunları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede vatandaşlar suya erişimde aksaklık yaşıyor. İşte 03 Ekim 2025 Cuma günü için ilan edilen su kesintisi programı:

Planlı Kesinti (23:00 – 05:00)

Bölge-1 mahalleleri etkilenecek:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet

Bakım ve arıza kaynaklı kesintiler:

Aliağa – Bozköy: 03.10.2025, 10:28 – 12:28, yaklaşık 2 saat. Ana Boru Arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Aliağa – Örnekkent: 03.10.2025, 09:18 – 11:18, yaklaşık 2 saat. Ana Boru Arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Karabağlar – Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Cennetçeşme, Devrim, Gazi, Gülyaka, Günaltay, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Özgür, Peker, Sevgi, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin: 03.10.2025, 10:45 – 11:45, yaklaşık 1 saat. Yüksek gerilim arızası nedeniyle pompalar devre dışı kalmıştır.

Karşıyaka – Cumhuriyet, İnönü: 03.10.2025, 10:30 – 11:30, yaklaşık 1 saat. 6732 Sokak No:2’de meydana gelen ana vana arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Kiraz – Cumhuriyet, İstiklal, Yeni: 03.10.2025, 07:00 – 14:00, yaklaşık 7 saat. Ana Boru Arızası nedeniyle Kiraz merkez mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.

Menemen – Buruncuk: 03.10.2025, 08:15 – 13:15, yaklaşık 5 saat. İletişim hattında arızadan dolayı kesinti uygulanacak.

Ödemiş – Zafer: 03.10.2025, 09:47 – 12:00, yaklaşık 2 saat. Ana Boru Arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacak.

Seferihisar – Akarca: 03.10.2025, 09:35 – 11:30, yaklaşık 2 saat. Doğal gaz firması kazı çalışmasında hattı zarar verdiği için su kesintisi uygulanacak.

İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı kesintiler nedeniyle vatandaşların su kullanımında geçici aksaklıklar yaşaması bekleniyor. Yetkililer, kesintilerin kısa sürede giderileceğini bildirdi.