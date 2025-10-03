Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova, sabahın erken saatlerinde Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde çıkan bir depo yangınıyla sarsıldı. İçerisinde dalgıç pompa malzemelerinin bulunduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte oluşan yoğun duman, bölge sakinlerinde büyük endişe yaratırken, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangının yerleşim yerlerinin yoğun olduğu bir bölgede çıkması, olayın ciddiyetini ve müdahale gerekliliğini artırdı.

İtfaiye ekiplerinden zamanla yarış

İhbarın hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, olay yerine hızla intikal etti. Dar sokakların yarattığı tüm zorluklara rağmen, toplam 11 araç ve 40 personel kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına ilk etapta içeriden müdahale etmeye çalışan ekipler, alevlerin şiddeti ve deponun çatısının çökmesi tehlikesi nedeniyle strateji değiştirmek zorunda kaldı. Güvenlik önlemleri alınarak müdahale dışarıdan sürdürüldü. İtfaiye, yangını dört koldan kuşatarak söndürme operasyonunu başlattı.

Yoğun müdahale sonuç verdi: Can kaybı yaşanmadı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren, yoğun ve titiz müdahalesi sayesinde, alevlerin en büyük korku olan çevredeki evlere ve iş yerlerine sirayet etmesi engellendi. Ekipler, yangını başarılı bir şekilde kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürüldükten sonra yapılan ilk incelemelerde, en sevindirici gelişme olarak herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı tespit edildi. Ancak, dalgıç pompa malzemelerinin bulunduğu depo, çıkan yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi ve büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışmalar başlatılacak. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar parlaması riskine karşı bölgedeki soğutma çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.