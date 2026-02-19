İzmir’in Ödemiş ilçesinde son günlerde etkisini artıran yoğun yağışlar, beraberinde toprak kaymasını getirdi. İlçenin yüksek kesimlerinde hissedilen yağışlı hava dalgası, Gölcük ve Subatan mahallelerini birbirine bağlayan kritik güzergahta heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola savrulması neticesinde ulaşım tamamen durma noktasına geldi.

Ulaşım ağı tamamen kesildi

Gölcük ile Subatan arasındaki ulaşımı sağlayan ana arterin devrilen toprak kütleleri ile kapanması, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. Özellikle yerel halkın sıklıkla kullandığı bu yolun devre dışı kalmasıyla birlikte, mahalleler arasındaki trafik akışı tamamen kesildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir teyakkuz hali başladı.

Belediye ekiplerinden hızlı müdahale

İhbarların ardından Ödemiş Belediyesi’ne bağlı fen işleri ekipleri vakit kaybetmeden heyelan bölgesine intikal etti. İlk aşamada olası bir kazayı önlemek amacıyla yol çevresinde güvenlik kordonu oluşturulurken, trafik levhaları ile sürücüler alternatif güzergahlar konusunda uyarıldı. Sahadaki iş makineleri, yola yığılan balçık ve kaya parçalarını temizlemek için yoğun bir mesai içerisine girdi.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Belediye yetkilileri, bölgedeki temizlik ve yol açma faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Toprak kaymasının meydana geldiği alanda zeminin halen hassas olması nedeniyle ekiplerin kontrollü bir şekilde ilerlediği kaydedildi. Yolun en kısa sürede yeniden araç trafiğine açılması hedeflenirken, yetkililer bölgedeki yağış durumuna göre tedbirlerin elden bırakılmayacağını vurguladı.

