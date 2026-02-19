Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayının gelişini Gaziemir ilçesinde düzenlediği geniş katılımlı bir iftar programıyla karşıladı. On bir ayın sultanının ilk gününde, yerel yönetimin organize ettiği sofralarda buluşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde ilk oruçlarını açmanın maneviyatını yaşadı. Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma mesajlarının merkezi haline gelen bu anlamlı organizasyon, ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü. Program boyunca yapılan konuşmalarda, Ramazan’ın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda toplumsal kucaklaşma dönemi olduğu hatırlatıldı.

Gaziemir’de yoğun katılımlı kardeşlik sofrası

Gaziemir sakinlerinin yoğun katılım sağladığı iftar yemeğine; CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç ile Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da eşlik etti. Mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşan protokol üyeleri, yurttaşlarla yakından ilgilenerek bayram öncesi bu özel atmosferin heyecanına ortak oldu. Birlik ve beraberlik vurgusunun ön planda tutulduğu etkinlikte, dualar eşliğinde açılan oruçlar, İzmir’in köklü dayanışma kültürünün bir yansıması olarak nitelendirildi. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında benzer organizasyonlara devam ederek gönül köprüleri kurmayı sürdüreceğini bildirdi.

Altan İnanç: “İyilikle terbiye olmayı ilke edinmeliyiz”

İftar programında kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, Ramazan ayının manevi derinliğine dair önemli paylaşımlarda bulundu. İnanç, bu mübarek dönemin kardeşlik ve iyilik duygularının en saf haliyle yaşandığı bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, paylaşılan her lokmanın ve verilen her selamın paha biçilemez bir manevi karşılığı olduğunu belirtti. İnsanların sadece bu kutsal ayda değil, hayatlarının her anında yardımlaşmayı ve birbirini kardeşçe kucaklamayı bir hayat felsefesi haline getirmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, kendimizi her daim iyilikle terbiye etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Ünal Işık: “Aynı sofrada buluşmak toplumsal birliği güçlendiriyor”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da yaptığı konuşmada, hoşgörü ve anlayışın pekiştiği bu dönemde bir arada olmanın paha biçilemez bir değer taşıdığına dikkat çekti. Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye çıkaran özel bir zaman dilimi olduğunu dile getiren Başkan Işık, kurulan bu sofraların sadece karın doyurmak için değil, toplumsal birlikteliği ve aidiyet duygusunu güçlendirmek için birer vesile olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Işık, Gaziemir’de Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, sofranın kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

