Son Mühür- Türkiye’nin ve İzmir’in önde gelen sanayicilerinden, Galatasaray Spor Kulübü’nde bir dönem üstlendiği yönetim kurulu üyeliği ile spor camiasında da yakından tanınan Cemal Özgörkey, sermaye piyasalarında ses getiren bir adım attı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan son verilere göre, Özgörkey’in ortağı olduğu dev şirketteki paylarının borsada işlem görebilir statüye dönüştürülmesi için resmi süreç başlatıldı. Bu hamle, yatırımcılar ve finans çevreleri tarafından iş insanının portföy yönetimi stratejisinde önemli bir değişim olarak yorumlanıyor.

Coca-Cola içecek A.Ş. paylarında milyarlık dönüşüm

Yayımlanan "Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu" listesinde en dikkat çekici ayrıntı, Cemal Özgörkey’in sahibi olduğu payların büyüklüğü oldu. Belgede yer alan bilgilere göre; Cemal Özgörkey’e ait olan Cemal Özgörkey Invest Holding Anonim Şirketi, portföyünde bulunan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) hisseleri için başvuruda bulundu. Dönüşüme konu olan payların toplam nominal tutarı ise 1.916.000.000 TL olarak kayıtlara geçti. Listenin en yüksek meblağlı kalemi olan bu işlem, şirketin borsadaki likiditesini ve Özgörkey ailesinin yatırım planlarını doğrudan etkileyecek bir potansiyele sahip.

Sermaye piyasası Kurulu Tebliği’ne uygun süreç başlatıldı

Söz konusu dönüşüm işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'inci maddesi gereğince yürütülüyor. İlgili mevzuat uyarınca, kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin, borsada satılabilir hale getirilmesi amacıyla MKK’ya başvurular yapılıyor. Cemal Özgörkey Invest Holding tarafından yapılan bu başvuru, yaklaşık 2 milyar TL nominal değerli payın önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul’da işlem görebilecek "tip"e dönüştürülmesini sağlayacak.

Yatırım dünyasında gözler Özgörkey’in stratejisinde

İzmir iş dünyasının duayen isimlerinden olan Cemal Özgörkey’in bu boyutta bir dönüşüm talebinde bulunması, piyasalarda farklı senaryoları da beraberinde getirdi. Borsada işlem gören tipe dönüşen paylar, kural olarak ilan tarihinden itibaren belirli bir süre sonra borsada satışa konu edilebiliyor. Bu durum, Özgörkey’in Coca-Cola İçecek A.Ş.’deki devasa paylarının bir kısmını ikincil piyasada değerlendirme veya kurumsal finansman stratejileri doğrultusunda kullanma niyetinde olabileceğine işaret ediyor. Galatasaray’daki başarılı yöneticilik kariyerinin ardından iş dünyasındaki her adımı dikkatle izlenen Özgörkey’in bu hamlesi, listenin diğer üyeleri olan Bera Holding ve Enda Enerji gibi kurumların başvuruları arasında büyüklüğüyle açık ara öne çıkıyor.