Son Mühür- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından organize edilen 308. Grup ihale sürecinde, İzmir’in Kiraz ilçesinde bulunan geniş çaplı maden sahası için rekabet dolu bir oturum gerçekleşti. Yaklaşık 1561,61 hektarlık devasa bir alanı kapsayan ve IV. grup madenler (altın, gümüş, bakır vb.) kategorisinde yer alan ruhsat sahası için en iddialı adım Ahlatcı Altın İşletmeleri’nden geldi.

Şirket, bölgenin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak adına 160 milyon Türk Lirası tutarında bir teklif sunarak ihalede en yüksek payı elde eden taraf oldu.

Ahlatcı Holding’in madencilik portföyü büyüyor

İhale sonucuna ilişkin resmi bir bilgilendirme yapan Ahlatcı Altın, elde edilen bu yeni ruhsatın şirketin madencilik alanındaki stratejik büyüme hedeflerine doğrudan katkı sunacağını belirtti. Bu satın alma ile birlikte, Ahlatcı Altın İşletmeleri bünyesindeki toplam maden ruhsatı sayısının 13'e yükseldiği duyuruldu. Şirket, İzmir’deki bu yeni yatırım hamlesiyle kıymetli maden arama ve işletme faaliyetlerindeki etki alanını daha da genişletmeyi amaçlıyor.

Çorum’dan dünyaya uzanan bir sanayi devinin başarısı

Ahlatcı Holding, bugün 70 farklı şirketi ve 5 binin üzerinde uzman personeliyle Türkiye ekonomisinin lokomotif güçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Merkezi Çorum’da bulunan holding; enerjiden sağlığa, savunma sanayiinden finans ve otomotive kadar toplamda 10 farklı sektörde faaliyet göstererek çok yönlü bir üretim ekosistemi oluşturmuş durumda. Özellikle kıymetli madenler ve imalat sanayiindeki tecrübesiyle dikkat çeken grup, yerli sermayenin küresel pazardaki temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor.

Küresel ihracat ağı ve Fortune 500 başarısı

Uluslararası ticarette de güçlü bir varlık sergileyen Ahlatcı Holding, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere dünya genelinde 43 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirketin ana uzmanlık alanı olan kıymetli madenler sektöründeki performansı, prestijli listelere de yansımış durumda. Son 5 yıllık verilere göre holding, Fortune 500 Türkiye sıralamasında Ahlatcı Kuyumculuk ile ilk beş şirket arasında, Ahlatcı Metal Rafinerisi ile de ilk 30 dev sanayi kuruluşu içerisinde yer alarak sürdürülebilir büyüme grafiğini taçlandırmaya devam ediyor.

