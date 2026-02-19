Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan ilk iftar sofrası, İzmir’de "Büyük Aile Sofrası" temasıyla kuruldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, mübarek ayın ilk gününde vatan savunmasının kahramanları olan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi’nde düzenlenen bu özel programda, devletin bekası için canını ortaya koyanların emanetleriyle aynı sofrayı paylaşan Vali Elban, Türk milletinin fedakarlık kültürüne dikkat çekti.

Manevi bir atmosferde ilk oruçlar açıldı

Gecenin başlangıcında düzenlenen semazen gösterileri ve huzur veren ilahi dinletileri, davetlilere duygusal anlar yaşattı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte İzmir’in protokolü ve kahraman aileleri ilk oruçlarını hep birlikte açtı. Programın açılışında konuşan Vali Süleyman Elban, aynı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de benzer bir buluşmanın gerçekleştiğini hatırlatarak, "Milletin evinde Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl şehit ailelerimizi ağırlıyorsa, biz de İzmir’de bu kutlu sofrada sizlerle bir aradayız. Yüce Mevla tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Toprağı vatan kılan şehitlerimizin kanıdır"

Konuşmasının devamında vatan kavramının derinliğine ve kutsallığına vurgu yapan Vali Elban, üzerinde yaşadığımız toprakların dünyada eşi benzeri olmayan bir değere sahip olduğunu belirtti. Bir toprak parçasının sadece sınırlar çizilerek değil, uğruna bedel ödenerek vatanlaştığını ifade eden Elban, "Bir toprağın harcında şehit kanı yoksa, o toprağa vatan demek güçtür. Bizim topraklarımızı vatan yapan, nesiller boyu verdiğimiz canlar ve akıttığımız kanlardır. Allah’a şükürler olsun ki, vatanı tehlikeye düştüğünde her şeyinden vazgeçebilecek kadar asil bir millete sahibiz" dedi.

Tarih boyunca süregelen bir kahramanlık destanı

Türk milletinin her bir hanesinin şehitlik veya gazilik onuruyla mutlaka bir bağının olduğunu kaydeden Vali Elban, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, Kore’den terörle mücadeleye kadar geniş bir tarih perspektifinden örnekler sundu. Şehit aileleri ve gazilerin aslında koca bir milletin özeti olduğunu belirten Elban, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu sofradaki herkes aslında birbirine kendi hikayesini anlatıyor. Bazılarımızın fedakarlığı eski tarihlere dayanıyor, bazılarımızın acısı ise çok taze. Ancak her biri, şanlı bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması, ezanlarımızın minarelerden eksilmemesi ve bu yüce devletin sonsuza kadar var olması için bu toprağın mayası olmuştur."