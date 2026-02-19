İzmir’in Menemen ilçesinde, bir sosyal tesisin girişinde bulunan dekoratif yapının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı’nın davasında beklenen hüküm açıklandı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran trajik olaya ilişkin yürütülen yargılamada, mahkeme heyeti tutuklu sanık İsmet Ceylan hakkında hapis cezasına hükmetti. İzmir Şehir Hastanesi’nde görev yapan pratisyen hekim ile eşinin yaşamını yitirdiği feci kazadan geriye, olay anında yanlarında bulunan ancak mucizevi şekilde yara almayan küçük kızları kaldı.

Kahvaltı organizasyonu yasla sonuçlanmıştı

Feci olay, 25 Mayıs 2025 tarihinde Yahşelli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunun bahçesinde gerçekleşti. Bir anaokulunun öğrenci velileri için tertip ettiği kahvaltı programına katılan Baltacı ailesi, etkinlik bitiminde mekandan ayrılmak üzere çıkış kapısına yönelmişti. Bu sırada bahçe girişinde bulunan büyük dekoratif kemerin aniden devrilmesiyle 35 yaşındaki Mehmet Baltacı ve aynı yaştaki eşi Güler Baltacı ağır ağır yaralanarak enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan çiftten önce Doktor Baltacı, ardından ise sevk edildiği hastanede eşi Güler Baltacı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Yargı süreci ve iddianame detayları

Olayın hemen ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, işletme sahibi İsmet Ceylan ile ebeveynleri gözaltına alınmıştı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden işletmeci İsmet Ceylan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası G.C. adli kontrolle serbest kalmış, annesi N.C. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcılık, sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkemeden emsal nitelikte karar çıktı

Davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını ve dosyadaki delilleri son kez değerlendirdi. Karar aşamasında sanıklar beraatlarını talep etse de, mahkeme kusur oranlarını ve olayın vahametini göz önünde bulundurarak hükmünü kurdu. Tutuklu sanık İsmet Ceylan, üzerine atılı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan baba G.C. ise suçun unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti.