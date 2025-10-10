Son Mühür/ Beste Temel- Bizimizmir Medya tarafından bu yıl dördüncü kez organize edilen Bizimizmir Homeros Ödülleri'nde, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülen isimler netleşmeye başladı. Sanat, bilim ve spor gibi farklı kategorilerde verilen ödüllerde, spor dalında büyük bir başarıya imza atan Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı ödüle layık görülen ilk isimlerden oldu. Spor jürisi üyelerinin tamamına yakınının oyuyla belirlenen Avcı, Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Bu ödül, Avcı’nın sadece sportif başarılarını değil, aynı zamanda azmini ve uluslararası alandaki temsil gücünü de taçlandırıyor.

Okyanusların Fatihi: Ocean’s 7 başarısı ödüle taşıdı

Bengisu Avcı’nın bu prestijli ödüle layık görülmesinde, uluslararası alanda gerçekleştirdiği olağanüstü yüzme başarıları belirleyici rol oynadı. Avcı, kariyeri boyunca dünyanın en zorlu su geçişlerini başarıyla tamamlayarak adını uluslararası spor tarihine yazdırdı. Başarılı sporcu, 2018 yılında Manş Denizi’ni, 2022’de Catalina Kanalı’nı, 2023’te ise Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçti. Bu seriye 2024 yılında Cook Boğazı’nı ve Molokai’yi ekleyerek, dünyanın en zorlu yedi parkurunu içeren ve "Ocean's 7" olarak bilinen mücadeleyi tamamlayan ilk Türk yüzücü unvanını kazandı. Bu üstün azim ve başarı, Bengisu Avcı’nın sadece ulusal değil, küresel çapta da ne denli sıra dışı bir sporcu olduğunu kanıtlıyor ve Homeros Ödülleri jürisinin takdirini toplamasında en önemli etken oldu.

Ödül Töreni 20 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde

Bengisu Avcı, spor alanındaki bu önemli ödülünü 20 Ekim 2025 tarihinde düzenlenecek görkemli bir törenle alacak. Ödül takdimi, İzmir’in kültür ve sanat hayatının önemli merkezlerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu tören, Avcı’nın başarılarının yanı sıra, Bizimizmir Homeros Ödülleri’nin diğer kazananlarını da kamuoyuyla buluşturacak. Avcı’nın uluslararası başarılarının yerel bir platformda böylesine büyük bir ödülle onurlandırılması, genç sporcular için de ilham verici bir rol model teşkil ediyor. Ödül töreni öncesinde Bengisu Avcı’nın tebrikleri kabul etmesi ve başarı hikayesini paylaşması bekleniyor.