Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Reklamcılar Derneği, uzun bir aradan sonra kentin ve Ege Bölgesi’nin yaratıcı endüstrilerine yön veren Bumerang Reklam Ödülleri’ni yeniden hayata geçiriyor. “İyi fikir ödülle döner” temasıyla geri dönen yarışma, bölgesel yaratıcılığa yeni bir ivme kazandıracak.

Yaratıcı endüstrilere yeniden ivme

İzmir Reklamcılar Derneği (İRD), kentin ve Ege Bölgesi’nin yaratıcı endüstrilerine değer katan Bumerang Reklam Ödülleri’ni uzun bir aranın ardından yeniden başlatıyor.

Türkiye’nin ilk bölgesel reklam yarışması olarak 1997’de düzenlenen Bumerang, bu yıl düzenli bir takvimle geri dönüyor.

Bumerang, 1997’de 137 eserle başlayan yolculuğunu sonraki yıllarda artan katılımla sürdürdü.

2009’da İRD’nin 20. yılı kapsamında gerçekleştirilen 4. Bumerang Ödülleri sonrası verilen uzun ara, 2025 yılında sona eriyor.

“İyi fikir ödülle döner”

Bu yılın teması olan “İyi fikir ödülle döner”, yarışmanın ruhunu net biçimde yansıtıyor.

Bumerang, İzmir’in yaratıcı endüstrilerdeki rekabet gücünü görünür kılmayı, yerel üretimi desteklemeyi ve bölgesel marka değerini büyütmeyi hedefliyor.

Başvurular 31 Ekim’de sona erecek

Bumerang Reklam Ödülleri’ne katılım, İzmir ve Ege Bölgesi’nin tamamına açık olacak.

Reklam ajansları, marka ekipleri, prodüksiyon şirketleri ve genç yetenekler projeleriyle yarışmaya başvurabilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ekim 2025.

Jüri, başvuruları değerlendirirken yaratıcı fikrin içgörüyle ilişkisini, stratejik hedeflerle uyumunu ve iş sonuçlarına katkısını bütüncül bir biçimde inceleyecek.

İzmir Reklamcılar Derneği’nden güçlü dönüş

1989 yılında kurulan İzmir Reklamcılar Derneği (İRD), reklam ajanslarının hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine sahip yöneticilerinden oluşan bir mesleki birlik yapısına sahip. Dernek; İzmir ve Ege Bölgesi’nde mesleki standartları yükseltmek, etik ilkeleri geliştirmek, eğitim ve dayanışmayı güçlendirmek ve sektörün kamu ile akademiyle bağlarını derinleştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

İRD, bölgesel yaratıcılığın ülke markasına katkısını görünür kılmak için etkinlikler, eğitim programları ve sektör buluşmaları düzenlemeye devam ediyor.