Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında sporu yalnızca tesis yatırımlarıyla değil, eğitimden altyapıya uzanan bütüncül bir yaklaşımla ele aldı. Bu kapsamda spor malzemesi desteği sağlanan 1.550 okul için 31 milyon 132 bin 135 lira bütçe ayrıldı.

Ayni yardımlar kapsamında 300 amatör spor kulübüne 4 milyon 474 bin 620 lira, nakdi destek kapsamında ise 282 kulübe 19 milyon 850 bin lira kaynak aktarıldı. Belediye, her yaştan yurttaşın spora erişimini artırmayı ve geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sunmayı hedefledi.

Spor istasyonları kentin dört yanına yayıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan spor istasyonları hayata geçirildi. Park ve yeşil alanlara kurulan istasyonlar sayesinde yurttaşlar 14 branşta spor malzemelerine ücretsiz erişim sağladı.

Buca Hasanağa Bahçesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Karşıyaka Bostanlı Sahili’nde kurulan istasyonlardan yaklaşık 20 bin İzmirli yararlandı. Kültürpark ve Göztepe için fizibilite çalışmaları devam etti.

Yeni tesisler yatırım programına alındı

“Her ilçeye bir büyük spor tesisi” hedefi doğrultusunda Kemer Langar Futbol Sahası proje aşamasını tamamladı ve 2026 ihalesine hazır hale getirildi. Karabağlar Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi için 2026 açılışı planlandı. Seferihisar Spor Salonu için çalışmalar sürdü.

Bayraklı Atletizm Pisti Alanı, Bornova Ülkü Yarış Pisti, Özdere Göçmen Konutları Halı Sahası, Göztepe Spor Sahaları, Gaziemir Beyaz Evler Spor Alanı, Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı Güreş Eğitim Sahası, Olimpiyat Köyü spor alanları, Seferihisar Ürkmez Halı Saha, Karşıyaka Padel Sahası, Karşıyaka Haydar İnanır Spor Tesisi ve Çiğli Spor Tesisi için planlama ve uygulama süreçleri devam etti.

Geleceğin şampiyonları için özel program

“Mahallede Spor Var” projesi dezavantajlı 7 ilçe 9 mahallede sürdü ve 1.000 çocuk hizmet aldı. Sportif yetenek ölçümünden 1.623 çocuk faydalandı. Uygulama, ilçelere yaygınlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde başlatılan “Geleceğin Şampiyonları” projesi kapsamında, yetenek ölçümünde 95 ve üzeri puan alan 8–9–10 yaş grubu çocukların bir yıllık spor eğitim masrafları karşılandı. Yeteneği belirlenen çocuklar, ilgili branşta eğitim veren kulüplere yönlendirildi. Sürece dahil olan kulüpler yüzde 25 indirim uyguladı.

On binler spor eğitiminden faydalandı

2025 yılı boyunca 12 tesiste, 21 branşta 55 bin 399 yurttaş spor eğitimlerine katıldı. Yaz spor okullarında atletizmden judoya, su topundan tenise kadar 20’nin üzerinde branşta eğitim verildi. Belediye bünyesinde 31 branşta 1.482 lisanslı sporcu müsabakalarda yer aldı. Ulusal ve uluslararası ölçekte 56 organizasyon düzenlendi.

Dezavantajlı mahallelere yüzme havuzları

Bayraklı Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı ve Konak Pazaryeri Mahallesi Altınordu Spor Tesisleri’nde kurulan portatif havuzlarla yaklaşık 3 bin 500 çocuğa yüzme eğitimi sağlandı.

Buz sporlarına yoğun ilgi

“Vapurda Spor Seferleri” ve “Herkes İçin Spor” faaliyetlerinden binlerce yurttaş faydalandı. Buz sporları etkinliklerine yaklaşık 117 bin kişi, yüzme ve su topu kurslarına ise 26 bin 300 yurttaş katıldı. Kültürpark ve Bostanlı’da kurulan mobil buz pistleri yoğun ilgi gördü.

Takvim spor organizasyonlarıyla doldu

13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, En Uzun Gece Koşusu, Ödemiş Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri, Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu, 102. Yıl Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı, 3x3 Streetball İzmir Cup, Pro Beach Tour İzmir Etabı, İzmir Duatlonu Türkiye Kupası, Bisiklet Festivali ve kamp organizasyonları yıl boyunca kenti sporla buluşturdu.