Son Mühür/ Beste Temel- Ege Bölgesi, yeni haftaya keskin bir sıcaklık düşüşü ve sert hava koşullarıyla başladı. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, bölge genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalırken, fırtına ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olan tahminler, özellikle ulaşım ve tarım sektörü için kritik uyarılar içeriyor.

Pazartesi günü kıyılarda fırtına iç kesimlerde kar yağışı hakim

Haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi günü, bölgedeki yağışlı kütle İzmir’in Karaburun yarımadası, İzmir’in iç kesimleri, Manisa’nın kuzeydoğusu ve Aydın genelinde etkisini sürdürüyor. Meteorolojik haritalara göre kıyı şeridinde yağışlar öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmeye başlasa da iç kesimlerde yağışlı hava varlığını koruyor. Hava sıcaklıklarının düne göre 5 ila 10 derece birden azaldığı bölgede, yüksek kesimlerde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülüyor. İzmir il merkezinde yağışlar sona ermiş olsa da bazı ilçelerde aralıklı geçişler bekleniyor.

Denizcilere ve sürücülere şiddetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın bugün kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, öğle saatlerine kadar kuzey ve batı kesimlerde fırtına hızına ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkması beklenirken, denizlerdeki durum daha riskli bir hal alıyor. Ege Denizi’nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde ise kuzey ve kuzeybatıdan esecek şiddetli rüzgarlar nedeniyle denizciler olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Bugün en yüksek hava sıcaklıklarının Manisa’da 7 derece, İzmir’de 8 derece ve Aydın’da 10 derece olması öngörülüyor.

Salı gününe dikkat: Zirai don tehlikesi kapıda

13 Ocak Salı günü bölge genelinde yağışların durması bekleniyor ancak sıcaklıkların sıfır ve sıfırın altına düşmesiyle birlikte "zirai don" riski ortaya çıkıyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle üretim yapan çiftçileri ve seracılıkla uğraşan vatandaşları gece ve sabah saatlerinde beklenen don olayına karşı uyardı. Salı günü İzmir ve Aydın’da en düşük sıcaklık 0 derece, en yüksek 9-10 derece civarında seyrederken; Manisa’da termometrelerin eksi 1 dereceyi görmesi bekleniyor. Sürücülerin de gizli buzlanma riskine karşı sabah saatlerinde dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Çarşamba günü sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor

Haftanın ortası olan 14 Ocak Çarşamba günü ise dondurucu soğuklar yerini kademeli bir ısınmaya bırakacak. Çarşamba günü bölge genelinde herhangi bir yağış beklenmezken, gökyüzünün açık ancak soğuk olması tahmin ediliyor. Termometrelerin İzmir ve Aydın’da en düşük 3 derece, en yüksek 15 dereceyi göstereceği; Manisa’da ise en düşük 1 derece, en yüksek 13 derece olarak ölçüleceği bildirildi. Sıcaklıklardaki bu hızlı artışa rağmen hava kütlesinin halen soğuk karakterli olduğu ve vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.