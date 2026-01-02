Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik desteklerini genişleterek sürdürüyor. Göreve geldikten sonra ekonomik krizin etkilerini öncelikli gündem maddesi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal yardım politikalarında kapsamlı bir artışa gitti.

Dayanışma ve danışma noktalarıyla düzenli destek

Kent genelinde faaliyet gösteren 12 dayanışma noktası, 4 danışma noktası ve 1 giyim mağazası aracılığıyla yaklaşık 410 bin yurttaşa doğrudan ulaşıldı. Büyükşehir ekipleri; sıcak yemek, gıda, hijyen, bebek ürünleri ve temel ihtiyaçlara yönelik yardımları düzenli hale getirirken, kültür, sanat, okuma-yazma ve sağlık alanlarında da mahalle temelli çalışmalar yürüttü.

12 milyonu aşan yemek dağıtımı

Nisan 2024 – Aralık 2025 döneminde üretilip dağıtılan sıcak yemek, kahvaltılık, kumanya, ikram ve taziye pidesi sayısı 12 milyonun üzerine çıktı. Aynı dönemde 45 binden fazla haneye toplam 6 milyon litreden fazla süt ulaştırıldı.

İhtiyaç sahibi ailelere;

101 bin gıda paketi,

1462 hijyen paketi,

4 binden fazla çuval yakacak,

3 bine yakın eşya,

30 bin çocuk şampuanı dağıtıldı.

Bebek ve çocuklara yönelik desteklerde ise 15 bini aşkın çocuk bezi, 3 binden fazla mama ve 2 binin üzerinde “Hoş Geldin Bebek” paketi ailelere teslim edildi.

Anne Kart ile ulaşım desteği

Başkan Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan Anne Kart Projesi, hane bütçelerine doğrudan katkı sağladı.

0–4 yaş arası çocuğu bulunan ve sosyal destek kriterlerine uyan annelere aylık 60 kontörlük ücretsiz ulaşım hakkı tanınırken, proje kapsamında toplam 653 bin kontörü aşan dolum gerçekleştirildi.

Ramazan yardımları 30 ilçeye yayıldı

İzmir’in 30 ilçesinde düzenlenen Ramazan programlarında 78 binden fazla iftar yemeği dağıtıldı. Ayrıca:

10 bin adet ve 7 bin litrenin üzerinde temizlik ürünü,

30 bin paket kadın pedi,

1257 kilogram aşurelik malzeme yurttaşlara ulaştırıldı.

İkinci El Pazarları ile israf önlendi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı saha ekipleri, “Vatandaş Ziyaretleri” kapsamında 14 binden fazla haneyle birebir temas kurdu. Aile bütçesine katkı sağlamak ve israfı azaltmak amacıyla hayata geçirilen İkinci El Pazarları, hem yurttaşları hem de yerel esnafı destekledi.

Buca, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar ve Konak’ta kurulan pazarlarda toplam 1796 stant hizmet verdi.

Barınmadan kişisel bakıma kadar geniş hizmet ağı

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki huzurevinde 483 yaş almış yurttaş konakladı.

Müyesser Turfan Geçici Erkek Barınma Merkezi’nden 816 erkek yurttaş, toplam 16 bin 290 gün yararlandı.

Evsiz yurttaşlara yönelik banyo ve berber hizmeti kapsamında 5 binden fazla hizmet sunuldu.

Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 14 Ocak 2025’te faaliyete geçerken, merkezden 152 kursiyer, 7 farklı alanda eğitim aldı.

Emeklilere yönelik destekler genişletildi

2024 yılında 3 binden fazla emekliye toplam 446 bin lirayı aşan katkı sağlandı. Derinleşen ekonomik koşullar nedeniyle emeklilere yönelik destekler artırıldı.

Bu kapsamda:

6 milyon lira emekli kira desteği,

52 milyon lira market desteği,

841 bin lirayı aşan su faturası indirimi sağlandı.

Afetzede ve acil ihtiyaç destekleri

1315 afetzede için 32 milyon liradan fazla kaynak ayrılırken, 639 acil ihtiyaç sahibine 14 milyon lirayı aşan nakdi yardım yapıldı.

Ramazan Bayramı’nda 84 binden fazla kişiye 72 milyon lira,

Kurban Bayramı’nda 81 bini aşkın kişiye yaklaşık 73 milyon lira destek verildi.

Şehit ve gazi ailelerine sağlanan katkı 2 milyon lirayı aştı. Çölyak ve fenilketönüri hastalarına ise yaklaşık 4 milyon liralık özel destek sağlandı.

Eğitim ve kış destekleriyle rakamlar arttı

Eğitim Desteği kapsamında 5 bin 398 öğrenciye 20 milyon lirayı aşan ödeme yapıldı.

2025 yılında:

Kış desteği için 54 binden fazla kişiye 54 milyon lira,

Yeni yıl desteği kapsamında 60 bin kişiye 60 milyon lirayı aşan ödeme gerçekleştirildi.

İzmir Barosu’na adli yardım hizmetleri kapsamında 1 milyon liralık destek sağlandı.

Toplam nakdi yardım tutarı 393 milyon 438 bin 62,42 TL’ye ulaştı.

2026 hedefi: 770 milyon liralık sosyal destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında sosyal yardım bütçesini daha da büyütmeyi hedefliyor. Büyükşehir yönetimi, yeni yılda 770 milyon liralık nakdi destek sağlamayı planl