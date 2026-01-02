Buca Metrosu’nda Tüneller Fuar İzmir’e Dayandı

Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen Buca Metrosu projesinde tünel kazıları tamamlanma aşamasına geldi. Üçyol–Buca Koop arasındaki 13,5 kilometrelik hatta 2024 Nisan ayında yüzde 2 olan tünel ilerleme oranı önemli ölçüde arttı. Projenin genel gerçekleşme seviyesi ise yüzde 6’dan yüzde 42’ye yükseldi.

TBM’ler Fuar İzmir yönünde ilerliyor

Üçyol ile Buca Koop arasındaki tünellerin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu etapta iki tünel açma makinesi Buca Koop–Fuar İzmir yönünde kazı çalışmalarına başladı. Diğer iki tünel açma makinesinin de önümüzdeki aylarda Fuar İzmir–Buca Koop yönünde çalışmalara başlaması planlanıyor.

Hat 17,8 kilometreye çıkıyor

Buca Metrosu’nun Fuar İzmir’e uzatılmasıyla birlikte hat uzunluğu 17,8 kilometreye ulaşacak. Fuar İzmir’de atölye ve bakım binalarının yer alacağı, 80 bin metrekare kapalı alana sahip bir depo sahası kurulacak. Çamlıkule–Fuar İzmir arasındaki ilave hatta 3 istasyon planlanıyor. Fizibilite ve ulaşım etüt raporları tamamlanma aşamasına geldi. İlaveyle birlikte hattaki toplam istasyon sayısı 14 olacak. Bozyaka’da ayrıca bir giriş-çıkış yapısı da yer alacak.

2027 hedefi

İlave tünel kazılarının yaklaşık bir yıl sürmesi öngörülürken, Buca Metrosu’nun 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Günde 400 binin üzerinde yolcu

Hattın Fuar İzmir’e uzatılmasıyla, bölgede bulunan ve 25 bin kişinin istihdam edildiği serbest bölgeye ulaşım kolaylaşacak. Buca Metrosu için toplam 108 araçtan oluşan, 18 setlik sürücüsüz metro aracı filosu oluşturulacak. Hat, mevcut metro hatları ve banliyö sistemiyle entegre çalışacak ve günde 400 binin üzerinde yolcu taşıyacak.