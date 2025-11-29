AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Özen, ilçede etkili olan yoğun yağışlar sonrası yaşanan taşkınlar ve su baskınlarıyla ilgili olarak CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye sert eleştiriler yöneltti. Özen, açıklamasında, "Tedbir almak belediyenin en asli sorumluluğuydu. Ancak dün gece bir kez daha su baskınları ve taşkınlar yaşandı. Çeşme böyle kötü bir gece yaşarken Belediye Başkanı Sayın Lal Denizli neredeydi? Belediyemiz sorumluluk almak yerine her zaman olduğu gibi yine aşırı yağmur bahanesine mi sığınacak, yoksa çıkıp özür mü dileyecek?" ifadelerini kullandı.

“Lal Denizli neredeydi?”

Dün gece başlayan ve birçok ev ile iş yerini etkileyen su baskınlarının ardından yazılı açıklama yapan Özen, CHP’li belediyeyi ağır bir dille eleştirdi. Özen, "Geçmiş olsun Çeşme. Çeşme’de günler öncesinden yağışların olacağı duyurulmuş, buna göre tedbir almakta belediyenin en asli sorumluluğuydu. Dün gece başlayan yağmurların ardından bir kez daha su baskınları ve taşkınlar yaşandı. CHP’li Çeşme Belediyemiz ise sorumluluk almak yerine her zaman olduğu gibi yine aşırı yağmur bahanesine mi sığınacak, yoksa çıkıp özür mü dileyecek? Bir de gerçekten merak ediyoruz: Çeşme böyle kötü bir gece yaşarken Belediye Başkanı Sayın Lal Denizli neredeydi? Çeşme’de yeterli altyapı yok. Belediyenin hava şartlarını dikkate almadan plansız ve bilgisizce başlattığı su borusu yenileme çalışmaları; kazılan yolların çakıl ve kumla bırakılması, bu malzemelerin yağmurla birlikte mazgalları tıkaması ve yolları kapatması…Tüm bunlar ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınlarının asıl sebebidir." dedi.

“Çeşme’yi adeta 50 yıl geriye götürdü”

Özen, belediyeciliğin yalnızca sosyal medyada görünmekten ibaret olmadığını vurguladı. "Belediyecilik sosyal medyada poz vermekle olmaz!" diyen Özen, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu sorunları çözmek, kaynak bulmak, planlamak; konserlerde kalp işareti yapmaya benzemez. Sayın Lal Denizli bilmelidir ki, belediyecilik sosyal medyada poz vermekle değil; altyapıyı güçlendirmek, şehri koruyacak adımları zamanında atmakla olur. Ortaya çıkan bu tablo, CHP’li belediyenin iş bilmezliğinin, plansızlığının ve yönetim zafiyetinin en net göstergesidir. Yıllardır koltuk kavgası ve köşe kapmaca arasında sıkışan belediye yönetimi, Çeşme’yi adeta 50 yıl geriye götürmüştür."

“Artık yönetilemez hale geldiği açık”

Mevcut durumu mali ve idari açıdan da eleştiren Özen, açıklamasını şöyle tamamladı: "Mali ve idari açıdan çökmüş bir belediye görüntüsü; kaynak yaratmak için satılan arsalar, belediye şirketlerine sürekli yapılan sermaye artışlarıyla devredilen değerli araziler ve dükkânlar…Bunların hepsi belediyenin artık yönetilemez hale geldiğinin açık kanıtıdır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce söylediği gibi: 'CHP demek; çöp, çamur, çukur demektir.' Bu sözün doğruluğu da bugün Çeşme’de bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bugün Çeşme’nin sorunları dağ gibi büyümüş, içinden çıkılması giderek zorlaşan bir noktaya gelmiştir. Ve bunun tek sorumlusu, görevinin gereğini yapmayan, şehri geleceğe değil çıkmaza sürükleyen mevcut belediye yönetimidir."