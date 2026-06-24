İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Pamucak Sahili, dün hafızalardan silinmeyecek vahşi bir olaya sahne oldu. Sahildeki bir büfede çalışan Ufuk Alaca, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında kıyıda hareketsiz şekilde duran bir deniz kaplumbağası fark etti. Sol yüzgecine parke taşı bağlanarak denize batırılmak istendiği anlaşılan ölü hayvanı kumluk alana çıkaran Alaca, durumu hemen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulunan Sürücü, 'Chelonia mydas' türü olan yeşil deniz kaplumbağasının vücudunda derin kesici alet yaraları tespit etti. Olayın ardından faillerin belirlenmesi ve yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer ilgili kurumlara resmi bilgi verildi.

"Karşılaştığımız tablo insanlık dışı bir olay"

Söz konusu vahşete sert tepki gösteren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın kasıtlı olarak katledildiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Yaşananların vicdanla bağdaşmadığını vurgulayan Sürücü, "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler ve daha sonra da yüzgecine bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o kilit taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Kuşadası'nda sağ arka bacağına parke taşı bağlanan bir caretta caretta'yı amatör balıkçılar kurtarmıştı" şeklinde konuşarak benzer olayların bölgede tırmanışa geçtiğine dikkat çekti.