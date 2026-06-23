İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Pamucak Sahili’nde, yüzgecine parke taşı bağlanmış halde ölü bir yeşil deniz kaplumbağasının bulunduğu öğrenildi. Doğa koruma gönüllülerinin gerçekleştirmiş olduğu incelemeler sonucunda hayvanın vücudunda darbe ve kesi izleri göze çarparken, olay büyük tepkiyi de beraberinde getirdi.

Korkunç manzara Pamucak Sahili’nde!

Selçuk’un önemli noktalarından biri olan Pamucak Sahili’nde kıyıya vurmuş ölü bir deniz kaplumbağası ihbarının ardından bölgede incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, nesli koruma altında olan yeşil deniz kaplumbağasının yüzgecine parke taşı bağlandığı belirlendi.

Koruma altındaki türü hedef aldılar!

İncelemelerde hayatını kaybedeb hayvanın, Akdeniz havzasında yaşayan ve koruma altında olan yeşil deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi. Uzmanlar tarafından, bu türün ekosistemin önemli parçalarından biri olduğuna vurgu yapılarak, yaşanan olayın yalnızca bir hayvan ölümü değil, bunun dışında doğal yaşama yönelik ciddi bir tehdit anlamına geldiği de belirtildi.

Darbe ve kesi izleri bulundu!

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda kaplumbağanın üzerinde derin yara ve kesi izleri olduğu tespit edildi. İlk incelemelere göre hayvanın sert bir cisimle darbe almış olabileceği üzerinde duruldu.

Kısa süre önce de yaşanmıştı!

Bölgede görev yapan doğa koruma gönüllüleri tarafından, kısa süre önce Kuşadası açıklarında da benzer bir olayla karşılaşıldığı ifade edildi. O olayda da yüzgecine ağırlık bağlanan bir deniz kaplumbağasının balıkçılar tarafından fark edilerek kurtarıldığı ifade edildi.

“Vicdanları yaralayan bir olay”

Çevre ve doğa koruma temsilcileri, yaşanan olayın sadece çevre suçları çerçevesinde değil, bunun yanı sıra toplumsal vicdanı yaralayan bir davranış olarak üzerinde durulması gerektiğini belirtti.