3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası, bu yıl “Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı” temasıyla başladı. Haftanın ilk günü tütünle mücadele konusu ön plana çıkarıldı. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Atike Demir, sigarayı bırakmada ilaç desteğinin önemine değinerek, esas belirleyici faktörün kişinin kararlılığı ve motivasyonu olduğunu vurguladı.

Sigarayı bırakmak süreç gerektiriyor

Uzm. Dr. Demir, sigara bırakma tedavisinin kısa süreli bir işlem olmadığını belirterek, “Bazı kişiler polikliniğe gidip bir ilaç alarak sigarayı bırakabileceğini düşünüyor. Oysa bağımlılık tedavisi bir süreçtir ve kişinin gerçekten sigarayı bırakmış sayılabilmesi için en az 6 ay gerekir. İlaçlar bu süreçte destekleyici rol oynar, ancak esas başarı kişinin kararlılığı ve mücadele azmi ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

Sigara, birçok hastalığın başlıca risk faktörü

Dr. Demir, tütün kullanımının halk sağlığı açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekerek, “Kalp ve solunum hastalıkları, kanserler, cilt, göz ve kemik rahatsızlıkları dahil olmak üzere birçok sağlık sorunun temelinde sigara yatıyor. Sigara içen bireylerde neredeyse tüm organ sistemlerinde risk artışı gözleniyor” dedi.

Elektronik sigara da bağımlılık yapıyor

Son yıllarda yaygınlaşan elektronik sigaralar konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Demir, şunları söyledi: “Toplumda elektronik sigara zararları hakkında yeterli bilgi yok. İçeriğinde sadece nikotin bulunmadığı gibi, birçok kimyasal madde ve bağımlılık yapıcı bileşen de mevcut. Psikolojik bağımlılığı artırıyor ve sigarayı bırakmaya çalışan kişilerde daha fazla sigara kullanımına yol açabiliyor. Ayrıca elektronik sigara, kronik akciğer hasarının yanı sıra akut solunum sorunlarına da sebep olabiliyor. Toplumun bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor.”

47 yıllık sigara bağımlılığı

İzmir’de inşaat sektöründe çalışan 57 yaşındaki Mehmet Özcan, 47 yıllık sigara alışkanlığını bırakmak için Dr. Suat Seren Hastanesi’ne başvurduğunu aktardı. Özcan, “Sigara nedeniyle hem sağlık hem maddi anlamda sorunlar yaşamaya başladım. Daha önce bırakmayı denemedim çünkü irademe hakim olamıyordum. Sabah aç karnına başlıyorum ve günde 3 paket içiyorum. Nefes almakta bile zorlanıyorum” dedi.