İzmir’in Ödemiş ilçesinde emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, organize bir şekilde fuhşa aracılık eden şebekeye yönelik ağır bir darbe indirildi. "Fuhşa yer temin etme" ve "aracılık yapma" suçlamalarıyla mercek altına alınan şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlarda, aralarında yerel işletmecilerin de bulunduğu 8 kişilik grup adalete teslim edildi.

Emniyetten şafak vakti eş zamanlı baskın

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suç organizasyonlarının önüne geçmek adına başlattığı geniş çaplı soruşturmayı 4 Ocak tarihinde operasyona dönüştürdü. Edinilen bilgilere göre, suçun işlendiği belirlenen çok sayıda adrese sabahın ilk ışıklarıyla birlikte baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonun odağında, fuhuş trafiğini yönettiği iddia edilen ve aralarında otel işletmecisi ile ticari taksi şoförlerinin de yer aldığı karma bir yapı bulunuyordu. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda S.A. (36), S.Ş. (54), İ.Ç. (46), M.Ö. (54), N.K. (73), H.T. (40), S.A. (49) ve E.A. (52) isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda yüklü miktarda nakit para ele geçirildi

Gözaltına alınan 2’si kadın toplam 8 şüphelinin ikamet ettikleri ve faaliyet yürüttükleri adreslerde yapılan detaylı aramalarda çarpıcı bulgulara rastlandı. Operasyonun neticesinde; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin Türk Lirası ile 4 bin Amerikan Doları nakit paraya el konuldu. Nakit paraların yanı sıra, operasyon noktalarında çok sayıda cinsel içerikli materyal de delil olarak kayıt altına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Ödemiş Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 8 şüpheli cezaevine gönderildi

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, burada yapılan savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısında savunmaları alınan S.A., S.Ş., İ.Ç., M.Ö., N.K., H.T., S.A. ve E.A., üzerlerine atılı suçların niteliği ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklandı. Mahkeme kararıyla cezaevine gönderilen şahıslarla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı ediliyor

Gerçekleştirilen bu geniş çaplı asayiş operasyonunun bir diğer ayağını ise mağdur veya suça dahil edilen yabancı uyruklu kadınlar oluşturdu. Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 kadın, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Söz konusu kadınların, Türkiye'den sınır dışı edilmeleri için gerekli yasal prosedürlerin başlatıldığı bildirildi. Ödemiş halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.