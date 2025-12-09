Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimlerince son beş gün içinde düzenlenen operasyonlarda 204 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, siber suç örgütlerinin yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle vatandaşlara maddi ve manevi zarar vermesinin önüne geçildiğini bildirdi.

Tutuklamalar ve adli süreç

Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, 24 ilde yürütülen soruşturmalarda yakalanan şüphelilerden 68’i tutuklandı. Ayrıca 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Suçlamaların kapsamı

Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, bu sitelerde para transferine aracılık ettikleri ve tanıtım faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Operasyon kapsamında bazı kişilerin çocuklara ait müstehcen içerik bulundurdukları ve sosyal medya ile oltalama yöntemlerini kullanarak kamu görevlisi kimliği, ürün satışı veya düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik içerikler ürettikleri de saptandı.

24 ilde koordineli pperasyon

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova’da operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmaların savcılıklarca yürütüldüğü bildirildi.

“Mücadelemiz aralıksız devam edecek”

Bakan Yerlikaya, siber suç örgütlerine karşı operasyonların kesintisiz süreceğini vurgulayarak vatandaşlara şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları çağrısında bulundu. Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.