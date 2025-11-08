Son Mühür/ Beste Temel - Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD), İzmir’in simgelerinden olan selluka çiçeğini yeniden canlandırmak amacıyla harekete geçti. Eskiden köşk bahçelerini süsleyen ve hoş kokusuyla bilinen selluka, Karabağlar Esenyalı Mahallesi’ndeki peyzaj alanında toprakla buluştu. USKD Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Alkan ve dernek üyeleri, etkinliğe katılarak dikim gerçekleştirdi.

“İzmir’in kültürel belleğini yaşatmak istiyoruz”

USKD Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Alkan, sellukanın kent için önemli bir değer olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“İzmir’de özellikle Bornova ve Karşıyaka köşklerinde selluka çiçekleri bulunurmuş. Kokusu parfümü andırdığı için insanlar yakasına takarmış. Zamanla unutulmaya başlanmış. Biz bu geleneği yaşatmak ve sellukayı yeni nesillerle buluşturmak istedik.”

100 fidanla başlayan proje

Alkan, sellukayı çoğaltmak için fon oluşturduklarını belirterek, “100 adet fidan aldık. ‘Doğa Seninle Yeşersin’ projesi kapsamında plaket yerine selluka fidanı armağan ediyoruz. Böylece İzmir’in kültürel belleğini ve doğayla uyumlu yaşam anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

İlk dikimin Karabağlar Belediyesi ve Esenyalı Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Üner’in katkılarıyla yapıldığını ifade eden Alkan, önümüzdeki süreçte farklı ilçelerde gönüllülerle yeni dikim alanları oluşturacaklarını söyledi.