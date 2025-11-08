Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni sırasında yaşananlar büyük tepki topladı. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin “Andımız”ı okumaya başlamasının ardından okul müdürünün öğrencileri engellemeye çalışması İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Öğrencilerin ise Andımız'ı sonuna kadar okuması alkışları topladı. Okul müdürünün bu hareketine tepkiler peş peşe gelirken, bir tepki de Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ'dan geldi.

"O müdür bilmelidir ki …"

Okul müdürünün bu hareketine tepki gösteren Erdağ, "10 Kasım, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günüdür. Böylesine anlamlı bir günde, Cumhuriyet’in gençlerinin ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım…’ sözlerini söylemesinden rahatsız olan bir zihniyet, eğitimci olamaz! O koltukta oturup Cumhuriyet değerlerinden rahatsızlık duyanlar, bu ülkenin geleceğine zarar verir. O müdür bilmelidir ki, ‘Andımız’ı susturmaya kalkmak, Atatürk’ün mirasına el uzatmaktır." dedi.

Andımız’ı okumak suç değil, onurdur!

Öğrencileri yürekten kutlayan Erdağ, "O gençler, bugün milyonların yüreğinde yankılanan bir sese dönüştü. Cesaretleriyle bize Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyetin neden dimdik ayakta olduğunu bir kez daha hatırlattılar. Andımız’ı okumak suç değil, onurdur! Biz o çocukların alnından öpüyoruz. Çünkü onlar, susturulmak istenen bir neslin değil, direnen bir kuşağın temsilcileridir." ifadelerini kullandı.

Erdağ'dan Milli Eğitim'e çağrı!

Müdürün bu hareketinin ardından Milli Eğitim'e çağrıda bulunan Erdağ, "Müdür sıfatını taşıyan ama Cumhuriyet bilincinden nasibini almamış kişiler derhal görevden alınmalı. 10 Kasım’da Andımız’a engel olmak, sadece bir idari hata değil; tarih ve ulus karşısında utançtır. Biz, Tüm Yerel Sen olarak, Atatürk’ün izinden yürüyen, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin yanındayız. Bu ülkenin çocukları her sabah ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ diyerek büyüdü. O sözleri susturmaya çalışanlar bilsin ki; Cumhuriyet’in sesi, ne saraylarda ne makam koltuklarında, gençlerin yüreğinde yaşamaya devam edecektir." dedi.