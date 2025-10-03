Son Mühür/ Beste Temel - EÜ Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikte DAAD Lektörü Dr. Nilgün Yüce, Almanya’da eğitim ve araştırma olanaklarını anlattı. Katılımcılara burs başvuru süreçleri, araştırma önerisi hazırlama yöntemleri ve stratejiler hakkında bilgi verildi.

Edebiyat Fakültesinde özel etkinlik

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi, öğrencilerini uluslararası araştırma olanaklarıyla buluşturan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Lektörü Dr. Nilgün Yüce’nin konuşmacı olduğu etkinlikte, Almanya’da eğitim ve araştırma fırsatları ile DAAD ve Humboldt Vakfı’nın burs programları tanıtıldı. Program, Edebiyat Fakültesi Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Araştırma önerisi hazırlamanın püf noktaları

Başvuru süreçlerinden gerekli belgelere kadar ayrıntılı bilgiler aktaran Dr. Yüce, profesyonel bir araştırma önerisinin nasıl hazırlanması gerektiğine dair ipuçları verdi. “Öncelikle çözmek istediğiniz bilimsel problemi net belirleyin, uygulanabilir bir yöntem ortaya koyun ve gerçekçi bir zaman planı hazırlayın. Araştırma önerisi 10–15 sayfa arasında olmalı; uzunluk değil, açıklık ve düzen önemlidir” dedi. Ayrıca başlık sayfası, içerik tablosu, araştırma soruları, hipotezler ve güncel kaynakçanın önemine dikkat çekti.

DAAD burs süreci ve değerlendirme kriterleri

Dr. Yüce, DAAD burs başvurularının değerlendirme sürecine ilişkin deneyimlerini de paylaştı. “Başvurusu ilk seferde kabul edilmeyenler yılmasın, tekrar denesin. Komisyonlar adayın projeyi gerçekten yapabilirliğine, bilimsel katkısına ve somut çıktılara odaklanıyor. Motivasyon mektubunuzu ciddi bir akademik çalışma gibi hazırlayın. Değerlendirme süreci şeffaftır; bağımsız jüri üyeleri projeyi puanlayarak karar verir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Etkinlik sonunda Dr. Yüce, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Katılımcılara, uluslararası burs ve araştırma fırsatlarının kariyer açısından taşıdığı önem vurgulandı.