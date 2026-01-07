Son Mühür- İzmir’de esnaf odaları seçim takvimi bugün kurulan sandıklarla resmen hareketlendi. Gözler, günün en kritik yarışı olan İzmir Ayakkabıcılar Odası seçimine kilitlendi. Mevcut başkan ve aynı zamanda İESOB Başkanı olan Yalçın Ata’nın sandığa girdiği bugün, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin sürece doğrudan müdahil olduğu iddiaları seçim atmosferini gerdi.

Sandık başında çift liste yarışı

Mart ayı sonuna kadar sürecek olan esnaf odası seçim maratonunda, bugün Ayakkabıcılar Odası üyeleri yeni başkanlarını seçmek üzere sandık başına gidiyor. Yalçın Ata’nın bugüne kadar sergilediği objektif yönetim anlayışıyla favori gösterildiği yarışta, son anda çıkan rakip listenin sahadaki hareketliliği dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, bu seçimin sadece bir oda başkanlığı değil, İzmir esnaf teşkilatının geleceği açısından da bir güven oylaması niteliği taşıdığını vurguluyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den açık müdahale

Seçimin en çok konuşulan ismi ise adaylardan biri değil, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki oldu. Kulislerden sızan bilgilere göre Başkan Eşki, mevcut başkan Yalçın Ata’nın karşısındaki adayı açıkça destekleyerek seçim sürecini siyasi bir zemine taşıdı.

Seçimden hemen önce ayakkabıcı esnafına yönelik düzenlenen ve yaklaşık 350 kişinin katıldığı yemekli organizasyonun, Başkan Eşki’nin desteğiyle gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Eşki’nin, Yalçın Ata’nın yönetim anlayışına karşı net bir tavır alması ve muhalif listeyi işaret etmesi, "Belediye gücü esnafın iradesine müdahale mi ediyor?" sorusunu gündeme getirdi.

"Siyaset esnafın içine girmemeli" sesleri

Bornova Belediye Başkanı’nın seçimlere bu denli müdahil olması, oda üyeleri arasında ciddi bir tartışma başlattı. Yalçın Ata destekçileri, belediye başkanının esnaf odası seçimlerine taraf olmasının demokratik sürece gölge düşürdüğünü savunuyor. Esnafın siyasi rekabetin bir parçası haline getirilmek istenmesine tepki gösteren üyeler, "Sandık esnafın hür iradesidir, siyasetin arka bahçesi değildir" diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Yalçın Ata cephesi: "Objektif yönetim devam edecek"

Tüm bu siyasi baskı iddialarının gölgesinde sandığa giden Yalçın Ata ve ekibi ise sükunetini koruyor. Ata’nın, belediye kanadından gelen bu hamleye karşı esnafın sağduyusuna güvendiği ve "siyaset üstü" yönetim modelini vurguladığı görülüyor.