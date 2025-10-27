Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de şans oyunları piyasası kontrolsüzlükle anılır hale geldi. Bayi olmayanlara kazı kazan biletleri dağıtılıyor, prosedürler hiçe sayılıyor, yaş sınırı ise uygulanmıyor. Milli Piyango ve Şans Oyunları İzmir Odası Başkanı Paşa Çakmak, sistem başıboş bırakıldı, esnaf mağdur ediliyor diyerek tekel bayilerine tepki gösterdi.

BAŞI BOŞLUK VAR!

Sayısal İddia bayilikleri ile bakkallara kadar birçok noktada şans oyunlarının satıldığını belirten Çakmak, ‘kumar oyunlarının’ 15/16 yaşına kadar indiğini söyledi. Çakmak, “Sayısal İddia bayilikleri ya da bakkallara veriliyor. Tekel bayilerinin tamamına kazı kazan biletleri dağıtılıyor. Ancak satabilmek için bayi olmak gerekiyor. Birçok firma, bilet satışı yapıyorlar. Bayilere kazı kazan veriliyor ama bu işte ciddi bir başıboşluk söz konusu. Eskiden sistem böyle değildi. Bayi temiz kağıdını alıyor, resmi prosedürleri tamamlıyor ve bilet satıyordu. Şimdi ise herhangi bir prosedür uygulanmıyor. Eskiden 18 yaş üstü kişiler satış yapabiliyordu, şimdi bu kurala da dikkat edilmiyor "dedi.

"ÜYEMİZ MAĞDUR, PEK ÇOK KİŞİ İFLAS ETTİ"

Kumar oynama yaşının 15–16 yaşlarına kadar düştüğünü belirten Çakmak, "Kumar oynama yaşı 15/16 yaşına kadar indi. Bayi olmayanlara da kazı kazan veriliyor. Bu yüzden birçok üyemiz mağdur oldu, pek çok kişi iflas etti. Tekel bayilerinde kazı kazan satışları hızla arttı. Bugün her yerde kumar makineleri var. Üstelik esnaf birlikleri de bunlarla birlikte hareket ediyor” ifadelerine yer verdi.