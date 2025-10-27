Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, kitapseverleri sevilen yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuarın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri, tarihçi-yazar Sinan Meydan’ın “Adım Adım Cumhuriyet” başlıklı söyleşisi oldu.

Kültürpark’ta gerçekleşen etkinlikte salonu dolduran İzmirlilere seslenen Meydan, “Ülkemizde yaşanan her şeye rağmen Cumhuriyetimiz ayakta. Çünkü Cumhuriyet halktır. Biz varsak Cumhuriyet var. İrademize, ülkemize ve egemenliğimize sahip çıktığımız sürece Cumhuriyet var olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

Cumhuriyetin temellerinin meclis iradesiyle atıldığını vurgulayan Meydan, “Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Ankara’da açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile şekillendi. Bu Meclis’in farkı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Halkın üzerinde hiçbir güç yoktur.” dedi. Meydan ayrıca, “Cumhuriyetin temeli laik hukuk sistemidir. Lozan’da Türk milleti kavramı resmen kullanıldı, yeni bir devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu.” diye konuştu.

“Laik Cumhuriyet, özgürlüğün teminatıdır”

Konuşmasında laikliğin Cumhuriyetin ayırt edici unsuru olduğunu vurgulayan Meydan, “Laik Cumhuriyet olmazsa kadın özgürlüğü, basın özgürlüğü, çağdaş yaşam, demokrasi, sanat, kültür ve bilim tehdit altındadır. Türkiye’de demokrasiyi inşa etmenin yolu laik Cumhuriyetten geçer.” dedi.

“Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz”

Meydan, Cumhuriyetin ilan sürecine dair tarihsel detayları da paylaştı. Atatürk’ün 24 Ekim 1923’te süreci başlattığını ve 28 Ekim gecesi “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” diyerek yeni dönemin kapılarını açtığını anlattı. “Atatürk’ü bu denklemden çıkardığınızda 1923’e gidemezdiniz.” ifadesini kullandı.

İzmir’de Cumhuriyet bilinciyle dolu bir buluşma

Sinan Meydan’ın tarihsel belgelerle desteklediği sunumu büyük beğeni topladı. Katılımcılar, Meydan’ın anlatımı sırasında sık sık alkışlarla destek verdi. Etkinliğin sonunda Meydan, okurları için kitaplarını imzaladı.