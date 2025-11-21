Son Mühür / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 27 ilde 188 muhtelif arsa satışı, İzmir ve Malatya’da 2 muhtelif arsa kiralama müzayedesini duyurdu. Emlak Müzayede, İzmir’in farklı ilçelerinde bulunan ve kullanım amaçları sanayi, depolama, turizm, ticaret, konut ve karma nitelikli alanlardan oluşan toplam yedi taşınmaz için satış ve kiralama ilanını yayımladı. Söz konusu ilanlarda her bir taşınmazın konumu, yüzölçümü, kullanım türü ve muhammen bedelleri açıklandı. Açıklanan bilgiler doğrultusunda belirlenen muhammen bedellerin toplamı 653 milyon 610 bin 462 lira 60 kuruş olarak hesaplandı. Aliağa, Seferihisar, Bayraklı, Konak ve Menderes ilçelerinde yer alan taşınmazların büyüklükleri ise 125 metrekare ile 42 bin metrekare arasında değişiyor. Satış ve kiralama müzayedesinin 26 Kasım’da saat 10.30’da yapılacağı; internet katılım başvurusunun ise bir gün önceden sonlandırılacağı duyuruldu.

Aliağa’da sanayi ve depolama alanı!

Aliağa ilçesinde yer alan iki adet 10’ar bin metrekare büyüklüğündeki sanayi ve depolama alanı satışa çıkarıldı. Her iki taşınmaz için ayrı ayrı muhammen bedel 106 milyon 200 bin olarak ilan edildi. Satışa konu alanın kullanım türleri ise “sanayi ve depolama” olarak ifade edildi. Aliağa’da yer alan üçüncü 10 bin metrekarelik sanayi ve depolama alanı ise farklı bir bedelle satışa sunuldu. Bu taşınmaz için muhammen bedel 100 milyon 300 bin TL olarak belirtildi. Taşınmazın kullanım amacı ilanda “sanayi ve depolama” şeklinde geçiyor.

Seferihisar Camikebir’de kiralama!

Seferihisar’ın Camikebir mahallesinde bulunan 42 bin 200 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın kiraya verileceği duyuruldu. Kiralama işlemi için muhammen bedel 3 milyon 500 bin olarak duyuruldu. Taşınmazın kullanım niteliği ilanda “kiralama” olarak açıklandı.

Bayraklı’da günübirlik turizm tesis alanı

Bayraklı’da bulunan 16 bin 805 metrekare yüzölçümüne sahip günübirlik turizm tesis alanı satışa çıkarıldı. Taşınmazın muhammen bedeli 218 milyon 129 bin 289 lira 40 kuruş olarak duyuruldu. İlanda alanın niteliği “günübirlik turizm tesis alanı” olarak yer aldı.

Karantina’da ticaret ve konut alanı

Konak’ın 1. Karantina bölgesinde bulunan 125 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz satışa sunuldu. Taşınmazda zemin ve 1’nci kat için “tercihli ticaret”, üst katlar için ise “konut alanı” kullanım hakkı bulunduğu belirtildi. Muhammen bedel 20 milyon 60 bin TL olarak ilan edildi.

Ahmetbeyli’de çok nitelikli alan

Menderes’in Ahmetbeyli bölgesindeki 42 bin 042,87 metrekare yüzölçümlü taşınmaz satışa çıkarıldı. Taşınmaz; konut alanı, yol, doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan ile plansız alan niteliklerini içeriyor. Ayrıca 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “kentsel gelişme alanı” ve “doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan” olarak geçtiği belirtildi. Muhammen bedel 99 milyon 221 bin 173 lira 20 kuruş olarak duyuruldu.

Katılım teminatları belli oldu

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL, muhammen bedeli 2 milyon 500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL, muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL, muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL, muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL , muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatının ödenmek zorunda olduğu da belirtildi.