İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından kent genelinde dün yapılan uygulamada F.K. isimli şahıs durdurularak kimlik sorgusu yapıldı. Şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, GBT üzerinden detaylı inceleme başlattı.
Kesinleşmiş ceza ortaya çıktı
Yapılan sorgulamada F.K.’nin çeşitli suçlardan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahsın şu suçlardan arandığı belirlendi:
Kasten yaralama,
İbadete ayrılmış eşyadan hırsızlık,
Hükümlü veya tutuklunun kaçması,
Adet gereği açıkta bırakılmış eşyadan hırsızlık,
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma
Gözaltına alındı ve adliyeye teslim edildi
Kesinleşmiş cezası bulunan F.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli mercilere teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.