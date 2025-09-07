Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde, kimyasal yağ satışı yapılan bir iş yerinde dün saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki dükkanlara da sıçradı.

Ekipler seferber oldu

Yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasar büyük

Yangında 8 iş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, 3 araç da alevlerden zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını açıkladı.