Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, dar ve orta gelirli vatandaşlar için başlattığı 25 bin sosyal konut projesi, ilk ayağı olan Menemen Konutları ile şekillenmeye devam ediyor. Bu önemli proje, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) özel bir stantla ziyaretçilere tanıtılıyor. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik (VR) gözlükler ve maketler aracılığıyla projeyi yakından deneyimleme fırsatı buluyor.

Projenin ilk adımı fuar ziyaretçilerine tanıtılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan sosyal konut hamlesinin ilk aşaması olan Egeşehir Menemen Konutları Projesi, fuarın en dikkat çeken stantlarından biri oldu. Toplamda 3 bin 100 konutu kapsayan proje için başvurular ve sözleşme süreçleri titizlikle yürütülüyor. Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir AŞ) tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmaları, fuarın yanı sıra Kemeraltı Akın Pasajı'nda da devam ediyor.

VR gözlüklerle sanal tur deneyimi

Egeşehir AŞ Etüt Proje Müdürü mimar Buğra Güngör, fuar standındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güngör, "Burada, başkanımızın sosyal konut vizyonu doğrultusunda başlatılan Menemen Konutları projesinin sunumunu gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız, standımızda yer alan maket ve VR gözlükler aracılığıyla adeta projenin içinde hissediyor ve yaşam alanlarını sanal ortamda deneyimleyebiliyorlar. Bu sayede, karar verme süreçlerinde daha bilinçli adımlar atabiliyorlar," dedi. Projenin ilk etabının 411 konuttan oluştuğunu belirten Güngör, ödeme planları ve diğer detaylar hakkında bilgi almak isteyen herkesi fuar standına ve Kemeraltı'ndaki ofislerine davet etti.

Başvurular ve sözleşmeler devam ediyor

Projenin başvuru sürecinin devam ettiğini belirten Buğra Güngör, bir yandan da sözleşmelerin imzalandığını dile getirdi. Güngör, "Vatandaşlarımızın başvurularıyla süreci hızla ilerletiyoruz. Kemeraltı'ndaki arkadaşlarımız hem detaylı bilgilendirme yapıyor hem de sözleşme süreçlerini tamamlıyor. Projeye ilgi duyan vatandaşlarımızı standımıza ve Akın Pasajı'na bekliyoruz," ifadelerini kullandı.